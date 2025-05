¡Una cifra de escándalo! Reguetonero cubano Kevincito El 13 confiesa cuánto tiene invertido en prendas

El reguetonero cubano Kevincito El 13 no se anda con rodeos cuando se trata de hablar de su estilo de vida y su pasión por las prendas de mucho valor. En una reciente entrevista para el podcast Destino Tolk, en la que compartió micrófonos con Dany Ome, el joven artista soltó una de esas declaraciones que dejó a más de uno con la boca abierta: ¡tiene más de 700 mil dólares invertidos en prendas!

"Yo soy el artista cubano con más dinero en prendas de Cuba", aseguró con una sonrisa segura mientras mostraba la imponente cadena en su cuello. Según explicó, solo uno de sus relojes cuesta 200 mil dólares, y tiene otros valorados en 80 mil y 70 mil dólares respectivamente.

La charla fluyó entre bromas y revelaciones, como cuando el conductor Destino Positivo le preguntó entre risas si su cadena la había comprado “donde compra Chocolate”. Kevincito, sin titubear, se la entregó para que le cogiera el peso: más de mil gramos de oro rosado colgaban de su cuello.

"Es mi look, es lo que me gusta", dijo. "Los artistas tienen que verse grande, proyectar en grande. Tú tienes que ser bueno musicalmente, pero tienes que tener una proyección que la gente te vea como grande. La humildad no tiene nada que ver con las cadenas".

El cantante dejó claro que no se compara con nadie en el género urbano cubano. "Yo soy un muchacho que no mira al que está al lado mío, yo miro mi propio camino, el mundo cubano es muy ficticio, tienes que guiarte por lo que tienes tú".

Con este despliegue de lujo y seguridad en sí mismo, Kevincito El 13 vuelve a estar en el centro de atención, no solo por su música que junto a Dany Ome sigue rompiendo y acaparando popularidad, sino por el estilo ostentoso que lo caracteriza.

¿Moda, inversión o declaración de poder? Lo cierto es que su look no pasa desapercibido… y tampoco sus cifras.

