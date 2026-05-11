Dany Ome lleva a su hijo de 3 años a repartir comida y dinero a gente en la calle

El cantante cubano Dany Ome mostró su faceta más solidaria y generosa este fin de semana al salir junto a su hijo Deyler, de tres años, a recorrer las calles de Miami para entregar comida y dinero a personas necesitadas, en un video que publicó en Instagram y que rápidamente emocionó a sus seguidores.

El clip arranca con una escena que ya de por sí detuvo el scroll de miles de personas: Dany Ome le pregunta a su pequeño a dónde van, y el niño responde sin dudar: «a darle la comida a los pobres».

Desde el carro, padre e hijo recorren la ciudad con bolsas de comida y dinero en mano, deteniéndose ante quienes encuentran en el camino.

Uno de los momentos más emotivos del video ocurre cuando se cruzan con un señor que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica. Dany Ome explica que, aunque no era una persona en situación de calle evidente, algo le dijo que debía acercarse: «La vibra esa de que yo sé que lo iba a aceptar con amor y de que yo sé que lo iba a servir de algo», dice en el video. «A lo mejor la platica, lo que no es mucho, pero algo es»

El artista cerró el video con una frase que resumió el propósito de toda la jornada: «Le voy a mostrar a mis niños cómo ayudar a la gente».

En la descripción de la publicación, Dany Ome fue aún más directo sobre sus intenciones. «Hoy salí con mi hijo Deyler de 3 años de edad a enseñarle un poquito de cómo tiene que ser en la vida, ya que después de pasar por tantas necesidades Dios puso su mano y papá trabajó duro para que él tenga un mejor futuro», escribió.

El cantante, que emigró de Cuba a los nueve años y creció en Hialeah, también hizo una reflexión personal: «No fui el mejor hijo de niño ni el más obediente. Ahora sí, desde niño entendí que el amor, la nobleza y las cosas bonitas empiezan desde la casa y en la crianza».

Cerró con una frase que muchos padres sintieron propia: «Ser papá, el trabajo que nunca termina».

Los seguidores respondieron con mensajes de respeto y emoción. Muchos destacaron que ese era «el verdadero Dany Ome» y que ese tipo de gestos representaban «la verdadera riqueza».

No es la primera vez que Dany Ome protagoniza un gesto solidario. En agosto de 2025, junto a su compañero Kevincito El 13, enviaron ayuda económica a una cubana que perdió su casa en un incendio en Santiago de Cuba.

Pero esta vez el gesto tuvo un ingrediente especial: la presencia de su hijo de tres años, convertido en testigo y protagonista de una lección de vida que, según sus seguidores, valió más que cualquier canción.