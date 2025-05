Epic Universe: Lo que debes saber del nuevo parque de Universal de Orlando en Florida

Esta semana Orlando vivió un acontecimiento histórico con la apertura de Universal Epic Universe, el primer gran parque temático que se inaugura en la ciudad en los últimos 25 años.

Con una extensión de 750 acres, tecnología inmersiva de vanguardia y cinco mundos temáticos inspirados en franquicias icónicas, el parque promete convertirse en un nuevo referente global del entretenimiento familiar.

Un hito sin precedentes para la ciudad de los parques

Orlando, considerada la capital mundial de los parques temáticos, no inauguraba un parque de esta magnitud desde la década de 1990.

Universal Epic Universe marca un antes y un después en la oferta turística de la ciudad y para su creador, Universal Orlando Resort, representa su apuesta más ambiciosa hasta la fecha.

"Universal busca redefinir la industria del entretenimiento con la inauguración este jueves en Orlando (Florida) de Epic Universe", afirmó la compañía en el evento inaugural.

Se trata del cuarto parque del complejo Universal, que se suma a Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Volcano Bay.

Aunque se encuentra a 6,5 kilómetros del núcleo principal, el traslado es fácil y gratuito mediante autobuses oficiales.

El Universal Helios Grand Hotel, en cambio, ofrece acceso directo al parque.

Celestial Park: El corazón del universo épico

Todo gira en torno a Celestial Park, un vibrante jardín central repleto de fuentes danzantes, zonas gastronómicas y espectáculos nocturnos. Este espacio es también el punto de entrada a los otros cuatro mundos temáticos del parque.

La gran protagonista de esta área es Starfall Racers, la montaña rusa más larga de Universal hasta la fecha, con cerca de 1,500 metros de pista.

La atracción se compone de dos trenes que simulan una carrera a alta velocidad, cruzándose a centímetros uno del otro en múltiples ocasiones gracias a una estructura de doble lanzamiento.

En Celestial Park también se encuentra el sofisticado Helios Grand Hotel, que no solo ofrece alojamiento premium, sino acceso privilegiado a eventos nocturnos de luces y espectáculos acuáticos.

Cinco mundos, cinco realidades fantásticas

1. The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic

En esta nueva propuesta del universo de Harry Potter, Universal ha optado por explorar rincones menos vistos, como el Ministerio de Magia británico y el París mágico de los años 20.

La joya de esta sección es "Harry Potter and the Battle at the Ministry", una atracción de última generación que combina efectos prácticos, proyecciones en 3D, vehículos omnidireccionales y animatrónicos hiperrealistas.

Los visitantes pueden recorrer también Place Cachée, la versión francesa del Callejón Diagon, con tiendas como Cosme Acajor Baguettes Magiques y el espectáculo Le Cirque Arcanus, donde criaturas mágicas cobran vida mediante títeres y efectos especiales.

2. Super Nintendo World

Por primera vez en Florida, el universo de Mario Bros y Nintendo aterriza a lo grande. Super Nintendo World ofrece atracciones interactivas y coloridas como:

-Mario Kart: Bowser’s Challenge, que mezcla realidad aumentada y conducción real.

-Yoshi’s Adventure, una atracción familiar y visual.

-La nueva zona de Donkey Kong Country, donde la montaña rusa Mine-Cart Madness sorprende con pistas ocultas que simulan saltos en el aire.

3. Isla de Berk – Cómo entrenar a tu dragón

Inspirado en la exitosa saga de DreamWorks Animation, este mundo recrea fielmente la mítica Isla de Berk, hogar de dragones y vikingos.

Entre sus propuestas destacan: Montañas rusas para toda la familia; juegos acuáticos temáticos; encuentros con dragones animatrónicos; un espectáculo en vivo que captura el espíritu aventurero de las películas.

4. Dark Universe

Con una estética gótica y sombría, este mundo rinde homenaje al legado del cine de terror clásico de Universal, con figuras como Drácula, Frankenstein y El Hombre Lobo.

La atracción estrella es "Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment", una experiencia inmersiva con animatrónicos de más de 2,7 metros y 360 kilos, capaces de moverse con precisión gracias a mecanismos robóticos de última generación.

También se incluye Curse of the Werewolf, una montaña rusa que gira mientras cuenta la historia de un pueblo maldito, y que conjuga adrenalina y narrativa con excelencia.

Tecnología, inmersión y comodidad

Aunque el parque cuenta con 11 atracciones principales, la experiencia va mucho más allá: espectáculos temáticos diurnos y nocturnos; encuentros con personajes; gastronomía adaptada a cada universo; un innovador sistema de casilleros con reconocimiento facial para facilitar la movilidad y seguridad del visitante.

A pesar de su enorme extensión, el diseño del parque está pensado para ser accesible y cómodo, facilitando el recorrido completo sin la necesidad de grandes desplazamientos o trasbordos.

Fechas, horarios y precio de los boletos

Aunque Universal Epic Universe abrió oficialmente el 22 de mayo, el acceso general para el público está disponible a partir del 1 de junio, con boletos desde $139. Los huéspedes de hoteles de Universal pueden ingresar desde las 8 a.m. con entrada anticipada.

Para más detalles actualizados sobre precios, paquetes y horarios, es recomendable consultar directamente el sitio oficial de Universal Orlando Resort.

Universal Epic Universe no solo representa una nueva atracción, sino un cambio de paradigma. Su propuesta, que entrelaza lo mejor de la narrativa, el cine, los videojuegos y la tecnología, posiciona a Orlando una vez más en el centro del mapa del turismo global.