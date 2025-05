Mueren dos reclutas del Servicio Militar en áreas del ZED Mariel: Esto es lo que se sabe

Dos reclutas que cumplían con el Servicio Militar Activo (SMA) murieron tras ser embestidos por una guagua en áreas de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM), en la provincia de Artemisa, según han confirmado diversos reportes, aunque fuentes oficialistas callan sobre lo ocurrido.

El trágico incidente habría tenido lugar sobre las tres de la tarde del domingo, cuando un ómnibus perdió el control e impactó violentamente contra una garita de seguridad en la entrada del recinto, según refirió inicialmente el portal noticioso La Tijera.

Según esa versión, el accidente habría provocado la muerte de tres personas: los dos jóvenes que hacían la posta en la garita y el chofer del autobús.

"Indicaron que uno de los reclutas murió en el acto, mientras que el otro y el conductor fallecieron camino al hospital", reveló la fuente.

Sin embargo, en el apartado comentarios de esa y otras publicaciones que replicaron la información, algunos internautas con conocimiento del caso aclararon que el chofer no ha fallecido, y que está hospitalizado.

El medio independiente 14ymedio también asegura que el chofer no murió, sino que fue trasladado al Hospital Calixto García, en La Habana, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El citado medio indicó que este dato fue corroborado por varias personas cercanas al conductor.

En lo relativo a la causa del siniestro, se manejan varias hipótesis: desde que el chofer habría sufrido una hipoglucemia, hasta una posible falla en los frenos o exceso de velocidad, aunque no hay información oficial.

Sobre las dos víctimas fatales, ha trascendido que uno de los jóvenes era natural del poblado San Germán, en el municipio holguinero Urbano Noris, y que el otro era del municipio de Najasa, en Camagüey, este último identificado por usuarios en redes como "Maikel".

De acuerdo la versión de los hechos dada a conocer por La Tijera, la familia de uno de los jóvenes habría decidido no permitir presencia militar ni la realización de una guardia de honor durante el velorio, una decisión que ha sido respaldada en redes sociales como un acto de dignidad y protesta. No obstante, esa información no está confirmada.

Ausencia oficial y clamor popular contra el Servicio Militar

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido ningún comunicado oficial sobre el accidente. Este silencio ha indignado a la población, que han recurrido a las redes sociales para expresar su dolor y condenar el Servicio Militar Obligatorio, considerado como una imposición innecesaria y peligrosa.

Los comentarios en redes son abrumadoramente críticos.

Se repiten frases como “NO al Servicio Militar Obligatorio”, “nos están matando a los muchachos” o “esto tiene que parar ya”.

Las muestras de apoyo a los familiares son muy amplias, y se repiten llamadas a la desobediencia civil frente a lo que muchos consideran un mecanismo de opresión para controlar a la juventud cubana.

El Servicio Militar bajo escrutinio

Este nuevo suceso se suma a una larga lista de incidentes trágicos vinculados al Servicio Militar en Cuba.

En enero de este año, 13 jóvenes fallecieron en Rafael Freyre, Holguín, tras una explosión de material bélico. Nueve de las víctimas eran reclutas, y los cuerpos nunca fueron entregados a sus familias.

A ello se suman los jóvenes fallecidos en la trágica explosión en la Base de Supertanqueros de Matanzas, en 2022.

Ese historial de muertes, accidentes y opacidad informativa ha alimentado un creciente rechazo popular hacia el Servicio Militar, que ya no se circunscribe a sectores opositores, sino que alcanza a madres, padres y ciudadanos comunes.

La percepción de que los hijos de los dirigentes no cumplen este tipo de servicio aumenta la sensación de injusticia y desigualdad.

Las redes sociales se han convertido en un espejo del país, reflejando una mezcla de tristeza, rabia e impotencia. Para muchos cubanos, estos jóvenes representan una generación forzada a vivir entre imposiciones y tragedias.