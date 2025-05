¡Sin complejos! Milenita presume en TikTok de su maquillaje y se apoda "la muchacha de la sonrisa amplia"

Desde el asiento de su carro, con el aire acondicionado a todo dar y más brillo que un árbol de Navidad, Milenita ha vuelto a revolucionar TikTok ganándose a críticos y admiradores por igual.

“Mi gente, dime algo titi, tírale ahí titi. Aquí en el carrito cogiendo un poco de fresco, un poco de aire acondicionado, refrescando esta cuerpa, esta carita. Miren para allá qué belleza dios mío”, dice con total seguridad mientras muestra su look del día: labios rojo fuego, cachetes rosados como si acabara de correr una maratón, y un delineado que podría cortar el viento.

Pero nada de esto es accidental. Milenita lo tiene claro: “Hoy me pinté más linda que nunca como me gusta a mí”, dice, orgullosa de su estilo que no pasa desapercibido. Y como buena cubana, no se queda ahí, con la autoconfianza como bandera, se hace llamar con cariño “la muchacha de la sonrisa amplia”, y razones no le faltan.

Su sonrisa no solo es amplia, ¡es contagiosa! Y aunque los comentarios no se hicieron esperar, entre risas, asombro, aplausos y críticas Milenita no se achica: “No me importa lo que digan de mí, no me importa”, canta, dejando claro que los cuestionamientos se los sacude como el polvo.

“Quiero pensar que ese maquillaje es solo para un personaje”; “Cada cual se pone y se pinta como le guste y se sienta bien”; “Tiene diente pa’ ella y pa’ toda Cuba”; “Todas queremos un tutorial de maquillaje”; “Dios qué clase de boca y encima se pinta de rojo, ella tiene que tener algo de verdad”; “No entiendo como hay gente que no entiende la buena vibra”; “Uy qué susto niña, quién te maquilla, qué lindo. Tú haz dinero aunque sea de payasa que no te importe”; “Lo mejor de todo es como sufre la gente con su maquillaje etc. y ella tan feliz. Como debe ser”; “Milena de verdad que tú eres una chicas simpática pero ese maquillaje está algo subido sé que así eres feliz bendiciones”; “Lo mejor es que tú misma te tocas y te bailas, así es como es, sé feliz, eres bella”, comentaron sus seguidores en TikTok.

Mientras unos piden tips de maquillaje, otros no terminan de digerir el look, pero lo que nadie puede negar es que Milenita vive como quiere, sin pedir permiso y sin complejos, como ella misma dice: “Aquí disfrutando de la vida”.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre Milenita, la cubana viral en TikTok