La cantante e influencer cubana Amanda Sanz ha confirmado oficialmente que mantiene una relación sentimental con el músico Celle. La revelación se produjo durante una directa en TikTok, donde, tras semanas de especulaciones, decidió poner fin al misterio: “Yo sé que ustedes saben, pero igual no van a parar hasta que no confirme. Yo entiendo que quieran que confirme y sí, tengo una relación con Celle”.

Aunque la relación ya era objeto de rumores entre sus seguidores, Amanda explicó por qué han preferido mantenerla alejada de las redes sociales. “Nosotros tomamos la decisión de no salir juntos en las redes sociales porque nos estamos conociendo y uno no sabe lo que va a pasar. Entonces, yo no voy a salir hoy con una pareja, y luego con otra y otra. Eso no va a pasar”, aclaró.

La cantante fue enfática al señalar que no se trata de ocultar el vínculo, sino de protegerlo mientras evoluciona. “Igual ya nos conocemos lo suficiente, pero esa es la razón. No nos van a ver juntos todavía en las redes sociales hasta que tomemos la decisión de hacerlo”, insistió Amanda, en una postura que fue aplaudida por muchos de sus seguidores por su madurez.

Amanda se encuentra en una nueva etapa personal tras haber cerrado su relación con el creador de contenido Ultrack, con quien tiene dos hijas. Desde entonces, ha apostado por su bienestar emocional y físico, incluyendo una transformación estética que ella misma ha documentado en sus redes sociales y que ha sido celebrada por sus seguidores.

La relación con Celle venía siendo comentada desde hace semanas, especialmente tras la complicidad pública entre ambos y las evasivas de Amanda en transmisiones anteriores. Esta confirmación pone fin a la incertidumbre, aunque ambos seguirán llevando su vínculo con discreción por ahora.

Con esta confesión, Amanda Sanz refuerza su imagen de mujer empoderada, segura y en control de su vida personal. Aunque prefiere la reserva por el momento, ha dejado claro que su corazón ya tiene dueño, y que cuando llegue el momento adecuado, serán ellos mismos quienes decidan si compartirlo con el mundo.

