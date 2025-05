Amanda Sanz está lista para volver a Miami. La influencer y cantante cubana contó en sus historias de Instagram que ya comenzó a buscar un lugar donde vivir y aprovechó para pedir ayuda a sus seguidores. “Ya estoy buscando renta en los Miami”, dijo, mientras respondía preguntas en video. “Si alguno conoce algún dueño de renta, de apartamento o casa, déjenme saber”, añadió, dejando claro que su mudanza es inminente.

La decisión, aseguró, no es un salto al vacío. “Saben que me hice de mis cositas hace poco, entonces piden unos cuantos requisitos para rentarse. Pero obviamente estoy bien económicamente, si no, ni se me pasa por la cabeza irme a Miami”, explicó con su estilo directo. Aunque no dio muchos detalles, todo indica que quiere reorganizar su vida desde una ciudad que ya conoce bien, estar más cerca de su rutina familiar —ya que comparte la crianza de sus hijas con su ex, el creador de contenido Ultrack— y aprovechar nuevas oportunidades laborales.

Su regreso llega en un momento en que se siente más fuerte que nunca. Tras someterse a una cirugía estética, Amanda ha presumido con orgullo su transformación física en redes. “¿Pero y este cuerpazo?”, escribió recientemente junto a una foto en Instagram, donde se le ve radiante y segura. Su nueva imagen refleja una etapa de empoderamiento que ha conectado con muchos de sus seguidores.

Y al parecer, no solo se trata de un cambio de ciudad o de imagen. En una directa reciente en TikTok, Amanda confesó que está comenzando una nueva relación, aunque no quiso decir con quién. Sin embargo, su intercambio de mensajes con el músico Celle Music ha dado pie a muchas especulaciones... y sus fans están esperando esa foto que lo confirme todo.

Desde su separación con Ultrack, Amanda ha centrado sus esfuerzos en su bienestar personal y emocional. En sus publicaciones, defiende con firmeza el amor propio, el derecho a poner límites y a vivir con dignidad. “No es el ruido lo que destruye a las familias, es el silencio lleno de dolor”, dijo en una de sus frases más compartidas.

Ahora, con la mudanza en proceso, Amanda Sanz se prepara para retomar su vida en Miami desde un lugar distinto: más madura, más fuerte y con nuevos proyectos por delante. Sus seguidores, como siempre, están atentos a cada paso... y listos para acompañarla en esta nueva etapa.

