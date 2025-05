La chica de las fresas se va de picnic y le preguntan en redes: "Niña todo muy lindo pero no tienes calor"

Idelis García, la joven cubana creadora de contenido a la que hemos apodado “la chica de las fresas”, desde que publicara aquel video haciendo un batido con fresas que cultiva en su jardín, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores.

Esta vez se fue de picnic, nuevamente como salida de “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas”, para promocionar un restaurante de comida asiática en La Habana y los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.

“A mí me encanta pasar raticos así en el campo, relaja muchísimo, es una paz, siento que libero toda mi energía pesada y la renuevo por energía pura”, asegura en el video mientras enseña la suculenta comida.

Desde palabras bonitas y elogios hasta comentarios sarcásticos, de todo generó en su Instagram este día de picnic.

“Ella es una princesa Disney”; “Amo el picnic solo odio las moscas y el calor pero Bambú lo compensa”; “Niña todo muy lindo pero no tienes calor. En serio sin ofender te veo con esa ropa y siento que me ahogo”; “Comes mejor que yo y vivo en USA”; “Sin ofender pero todo muy pinki y fino y ella se va a comer un plato de comida como un camionero”; “Parece sacada de una novela colonial”; “Imagino que cuando te pique una hormiga o se tu suba gritarás más que una chiva en un potrero”; “Las moscas son todo lo que está mal en esta vida las detesto”; “El mosquero, las santanicas, los mosquitos y el calor”; “Cenicienta come como Fiona”; “Voy hacer un inventario de todo lo que sale ahí”, opinaron algunos.

Aunque muchos critican su contenido y lo tildan de superficial y alejado de la realidad cubana, Idelis sigue acumulando seguidores en Instagram y ya suma más de 80 mil. Eso sin contar que como creadora de contenido a sus 17 años le va bien, hace poco mostraba cómo ganó más de 300 dólares en solo cinco días.

