Detienen a un cubano por insólito robo en un ómnibus nacional

Un ciudadano cubano identificado como Argelio Rojas fue detenido tras ser sorprendido robando piezas del interior de un ómnibus nacional que cubría la ruta Holguín–Cienfuegos. La denuncia fue realizada por la página de Facebook Cazador-Cazado, que compartió imágenes del detenido, del autobús implicado y de los objetos sustraídos.

Según la publicación, el individuo iba en la guagua y, presuntamente aburrido, comenzó a sustraer cinturones de seguridad y el cordón de los cortineros. “Tal si fuera un mecánico chapistero”, escribió la página, que aseguró que una patrulla policial lo detuvo y que el hombre será procesado por hurto. “Lo que sí está claro es que una patrulla se lo llevó y ahora está cazado y será procesado por hurtos”, escribió Cazador-Cazado.

Facebook / Cazador Cazado

No obstante, un usuario identificado como Yucek Rodríguez contradijo esta versión en los comentarios del post. Según él, los hechos ocurrieron en la terminal de Holguín y no durante el trayecto. Explicó que fue el chófer quien detectó un fallo técnico en el ómnibus y, al proceder con el cambio de vehículo, se descubrió la sustracción de las piezas. “Eso fue en la terminal de Holguín y la patrulla no paró el carro, fue el chófer que se dio cuenta porque el ómnibus estaba dando fallo y cuando viraron a cambiar la guagua llamaron al patrullero. Así que ese párrafo de que la policía lo paró está mal. Digan la verdad, no hagan novelas ni bulying de las cosas. Digan la verdad porque eso lo saben todos los viajeros de la terminal ese día y no eran pocos”, escribió.

Comentario / Facebook - Cazador Cazado

Este caso se suma a otros incidentes ocurridos recientemente en el transporte interprovincial cubano. En marzo de 2025, un pasajero denunció el robo de su equipaje durante un viaje en ómnibus estatal de Camagüey a La Habana. “A las 3:40 am se detecta un robo en el compartimento de equipajes y ahí comienza nuestra odisea cuando el chofer nos dice que él no era responsable de los robos (…) Ahora me pregunto, con qué seguridad se puede viajar interprovincialmente si lo elemental no está garantizado, que es el cuidado de nuestras pertenencias, que con tanto trabajo podemos tener para nuestra convivencia”, escribió Rafael Moyet.

Días después, tres individuos intentaron ejecutar un robo en un ómnibus de la ruta La Habana–Camagüey. Uno de ellos se escondió en un maletín en el compartimento del vehículo, mientras los otros dos actuaban como pasajeros. El conductor detectó comportamientos sospechosos y detuvo la guagua. Los pasajeros enfrentaron a los presuntos ladrones y, antes de la llegada de la policía, les propinaron una golpiza.

En diciembre de 2024, un carterista fue sorprendido en pleno robo dentro de una guagua del transporte urbano de La Habana. La víctima aseguró que le habían sustraído un celular y más de 12,000 pesos. El conductor detuvo el vehículo y la policía registró al sospechoso en la vía pública.

Estos casos reflejan la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad en el transporte público y estatal, así como la escasa respuesta institucional ante una ola de delitos que afecta directamente a los viajeros dentro del país.

