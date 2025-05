“Realismo mágico” de la paquetería en Cuba: Envió dos televisores y recibió perfiles de aluminio

Vídeos relacionados:

Una vez más, el servicio de paquetería de Correos de Cuba vuelve a estar bajo la lupa, en esta ocasión por la denuncia pública de la ciudadana cubana Aimeé Plasencia Ferrás, residente en Santa Marta, Cárdenas, en la provincia de Matanzas, quien recibió perfiles de aluminio en lugar de los dos televisores Philips que había enviado desde Panamá.

Plasencia efectuó dos envíos desde ese país en agosto de 2024. El primero, a través de ENA (al parecer una empresa panameña), llegó sin dificultades. El segundo, a través de la empresa Correos de Cuba, arribó a Matanzas el 21 de noviembre, tres meses después de haberlo realizado, y no fue hasta el 17 de enero que llegó a Santa Marta, pese a los menos de 40 kilómetros que separan a ambas localidades.

Al abrir la caja, el contenido no coincidía con lo declarado ni con lo esperado. No era la primera vez. Días después, el 25 de enero, otro bulto postal que debía contener una caja decodificadora llegó... sin ella, denunció la mujer en una carta publicada por la sección Apartado 1433 del periódico oficial Girón.

Plasencia no duda: “Resulta evidente que en la labor de Correos de Cuba se manifiesta el delito. Alguna persona, de forma indolente, se apropió de los bienes y, en su lugar, colocó piezas que no tienen relación con los televisores, pues no son tan siquiera accesorios de los mismos, burlándose así del esfuerzo que he realizado para comprar estos artículos, acción que asumí con apego a las leyes de nuestro país”.

A pesar de haber hecho la reclamación correspondiente en la oficina de Santa Marta, hasta la fecha no ha recibido respuesta, ni siquiera una llamada que confirme que el caso está siendo investigado. “No es humano ni ético ni revolucionario que esto ocurra”, expresó la afectada, visiblemente frustrada ante el silencio institucional.

Desde la dirección de Correos en Matanzas, Yadir E. Laurencio Portelles, director general de la Empresa de Correos en Matanzas, y Yaneysi Remón Suárez, directora de Operaciones, admitieron que el paquete llegó con retraso y que el caso está bajo investigación por el departamento de Inspección.

Alegaron que la demora se debió a “problemas energéticos” en el Centro de Clasificación Postal y aseguraron haber intentado contactar a la denunciante “en varias oportunidades, sin resultados”.

Pero lo cierto es que, más allá de justificaciones, la realidad sigue siendo la misma: los artículos desaparecen, los clientes no reciben respuestas oportunas y el servicio acumula quejas, mientras la confianza ciudadana en el sistema postal cubano se sigue desmoronando. ¿Será Plasencia indemnizada? ¿Le repondrán los televisores con otros de igual o similar valor? ¿O sólo recibirá excusas?

Días atrás, Correos de Cuba reconoció como alterados, robados o perdidos apenas el 0.02 % de los más de 745,000 envíos gestionados entre 2024 y el primer trimestre de 2025. No obstante, deslizó la responsabilidad hacia operadores postales y aduanales, alegando que los envíos pasan por manos extranjeras y cubanas antes de llegar al país.

A fines de 2024, el gobierno cubano presumió de una mejora en las entregas de paquetes con sólo 72 quejas anuales. Si bien los informes oficiales destacan la disminución de las reclamaciones y los avances logísticos, persisten problemas estructurales, altas demandas al tiempo que la población sigue denunciando demoras y, especialmente, el robo de contenido en los paquetes, lo que desacredita la narrativa oficial del régimen.

En diciembre pasado, una residente del municipio de Los Arabos, también en la provincia de Matanzas, denunció un caso de robo y manipulación de un paquete enviado desde México por su esposo, quien cumple misión en ese país, tras recogerlo en la oficina de Correos de Cuba.

Meses antes, una cubana radicada en España e identificada como Idisleidys Sosa denunció que le envió un celular a su tío en Perico, Matanzas, y en su lugar le entregaron la caja del teléfono llena de tornillos y calditos de pollo.

Un caso similar ocurrió en Cárdenas, donde una mujer denunció que, tras recibir un paquete a través de Correos de Cuba, encontró una bolsa con tornillos utilizada para rellenar el bulto luego de que parte del contenido original fuera sustraído.

