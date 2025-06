Massiel revela que rechazó a Fidel Castro en Cuba: "Al cabrón no se le ocurrió nada mejor que decir eso"

Vídeos relacionados:

La legendaria cantante española Massiel ha vuelto a acaparar titulares tras revelar una incómoda anécdota de su paso por Cuba en los años 60, cuando rechazó reunirse con el propio Fidel Castro.

En una reciente entrevista concedida al diario El País, Massiel recordó el mes que pasó en la Isla en 1967, un año antes de alcanzar la fama internacional con su victoria en el Festival de Eurovisión.

Invitada por el régimen cubano para participar en el Congreso Cultural de La Habana, la artista madrileña asegura que viajó por curiosidad política: "Yo solo quería ver la revolución con mis ojos".

Sin embargo, su experiencia tomó un giro inesperado cuando el líder de la revolución quiso conocerla personalmente.

"El comandante quiso conocerme y le dije que no. Me olía a encerrona", reveló.

Lejos de terminar ahí, su negativa provocó una reacción en el dictador tan insólita como despreciable.

"Hicieron correr el rumor de que había tenido algo con él. Al cabrón no se le ocurrió nada mejor que decir eso. Incluso se fue a Canadá a comprar un semental, un toro de la ganadería Hereford. ¿Sabes cómo le puso? Massiel. La leyenda ya estaba servida", denunció.

Antes de ir a Eurovisión, Massiel ya era hizo famosa gracias al tema "Rosas en el mar", que Luis Eduardo Aute dedicó a la revolución cubana.

También cantó canciones de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, pero siempre se mantuvo políticamente "independiente": jamás se afilió al Partido Comunista ni al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Su trayectoria también estuvo marcada por el régimen franquista. Tras ganar Eurovisión, se negó a recibir una condecoración del dictador Francisco Franco y fue censurada durante meses en la televisión española.

"Cuando llegué a España querían que fuera al Pardo y yo no quería que me pusiera una cruz. No quería una foto con Franco", contó en un programa de Telecinco.

Esa decisión le costó nueve meses de veto en los medios, tras decir públicamente que no era franquista.

En 2013, Massiel estuvo a punto de regresar a Cuba para participar en una gala contra la homofobia promovida por Mariela Castro, hija de Raúl Castro, pero debió cancelar por problemas de salud.

Según el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), "la artista debió someterse a una intervención ocular y los médicos le recomendaron evitar el viaje".

La cantante, de 77 años, es una de las figuras culturales más polémicas y sinceras del panorama español.

Aunque se arrepiente "muchas veces" de haber participado en Eurovisión, su voz sigue resonando por su actitud crítica e irreverente ante el poder, ya fuera bajo la sombra de Franco o frente a los símbolos de la dictadura cubana.

