El régimen se moviliza con más de un año de antelación para celebrar el centenario de Fidel Castro

Mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, el régimen no escatima esfuerzos ni recursos para mantener viva la figura de Fidel Castro, el fallecido líder cuya gestión sentó las bases del colapso que hoy padece la nación.

A menos de un año del centenario de su nacimiento, el aparato oficial ya se encuentra inmerso en una campaña conmemorativa en Santiago de Cuba que culminará el 13 de agosto de 2026, cuando se cumplan los 100 años del nacimiento de Castro.

En la "Ciudad Héroe" según la narrativa oficialista, la agenda incluye actos simbólicos, restauración de museos y la colocación de tarjas, como la recientemente develada en una antigua vivienda donde el dictador residió en su niñez.

Estas actividades propagandísticas muestran cómo el castrismo continúa atado a una narrativa histórica que ya no representa las prioridades de la ciudadanía.

En medio de apagones diarios de más de 20 horas, hospitales colapsados, inflación desbordada, desabastecimiento general y un éxodo masivo, el gobierno parece tener clara su prioridad: seguir invirtiendo en propaganda para sostener un modelo político fracasado y una estructura ideológica basada en la nostalgia.

Incluso se anunciaron reconocimientos al Memorial Vilma Espín o al Museo de la Lucha Clandestina, mientras muchas instituciones culturales carecen de recursos básicos para operar.

El culto a la figura de Fidel Castro, lejos de ser un homenaje espontáneo, responde a la necesidad del gobierno de aferrarse a un símbolo que legitime su poder, aún cuando la evidencia histórica y la crisis actual confirman que el modelo comunista impuesto ha fracasado rotundamente.

A esta desconexión con la realidad se contrapone el estallido social registrado recientemente en el barrio Micro 9 de Santiago de Cuba.

La noche del 21 de mayo, en medio de otro prolongado apagón y la escasez extrema de alimentos, decenas de personas salieron a protestar. Gritaban "corriente" y "comida", dejando claro que su cansancio ha superado el miedo.

Fue una respuesta directa al intento del gobierno de justificar los apagones durante una Mesa Redonda que, irónicamente, muchos no pudieron ver por la falta de electricidad.

Como ha hecho en ocasiones anteriores, el régimen reaccionó con represión: cortó el acceso a Internet, militarizó las zonas conflictivas y recurrió a su habitual estrategia digital para intentar ocultar el descontento popular.

Imágenes manipuladas y mensajes vacíos en redes sociales pretendieron proyectar una aparente normalidad, mientras en las calles lo que había era rabia e indignación.

La represión no logra frenar el creciente malestar de una población que ya no encuentra alivio en promesas ni en homenajes al pasado. Lo que demandan los cubanos no son tarjas ni consignas, sino soluciones concretas a los problemas que los afectan a diario.

Hasta el momento, el gobierno no ha emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido en Santiago de Cuba. Su silencio frente a la protesta contrasta con la energía que dedica a organizar homenajes a una figura que, para muchos cubanos, representa el origen de la pesadilla actual.

