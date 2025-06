Heydy González dedica emotiva felicitación de cumpleaños a su pareja Eddy Borges: "Te amamos infinito"

Vídeos relacionados:

La actriz cubana Heydy González celebra este lunes el cumpleaños de su pareja Eddy Borges, y lo hizo con un mensaje cargado de amor y gratitud, acompañado de unas románticas imágenes en la playa junto a él y la hija de la artista, Galilea.

“¡Feliz cumpleaños, mi amor! Llegó el día de celebrar al hombre que lo cambió todo... ¡Gracias por ser mi refugio, mi alegría! Pero, sobre todo, gracias por ser ese ser humano maravilloso que no solo me ha amado a mí, sino que ha amado y cuidado también a nuestra Galilea. Tú has estado ahí en cada paso, con una entrega y un amor que no se enseñan, se sienten, se llevan dentro”, escribió Heydy en su cuenta de Instagram.

“No hay palabras suficientes para agradecerle a la vida, a Dios, al universo entero, por haberte puesto en nuestro camino. Eres una de esas coincidencias que solo pueden explicarse como milagros. Te amo profundamente, y en este nuevo año de vida solo deseo que recibas de vuelta todo ese amor inmenso que das, toda la luz que entregas, toda la paz que siembras en quienes tenemos la suerte de caminar a tu lado. Que se multipliquen tus sonrisas, tus sueños y tus bendiciones”, agregó la actriz.

En palabras Heydy resumió lo mucho que lo ama: “Gracias por existir. Gracias por SER. Y gracias por amarnos como lo haces. Te amamos infinito”.

En las fotos, la pareja aparece caminando descalza por la arena, abrazados y sonrientes, reflejando la complicidad y ternura que comparten como familia. La publicación se llenó rápidamente de mensajes de felicitación para Eddy y de admiración por el amor que ambos reflejan públicamente.

Heydy y Eddy se han convertido en una de las parejas más queridas dentro de la comunidad cubana en Miami y frecuentemente comparten momentos especiales con sus seguidores, mostrando el fuerte vínculo que los une como pareja y como familia.

