Animalista revive momentos de represión en la Universidad de La Habana y envía mensaje a los estudiantes actuales

El mensaje de Beatriz Batista a los estudiantes cubanos es claro: "Manténganse firmes, fuertes y unidos. No se dejen quebrar." Ella enfatiza que la lucha no se limita al acceso a Internet, sino que es por la dignidad, el derecho a disentir y la libertad. Su llamado es a no tener miedo y a que los profesores se sumen a las protestas, dejando de mirar hacia otro lado.