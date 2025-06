Nuevas prohibiciones de viaje para cubanos: EE.UU. detalla quiénes quedan excluidos

Estados Unidos ha impuesto nuevas restricciones migratorias que afectarán a ciudadanos cubanos y venezolanos a partir del próximo 9 de junio, como parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.

La medida responde a preocupaciones de seguridad nacional y al escaso nivel de cooperación de ambos gobiernos en temas consulares, policiales y de deportaciones.

Para el caso cubano, la orden ejecutiva suspende específicamente la entrada de personas que porten visas en las categorías:

B-1 (negocios)

B-2 (turismo)

B-1/B-2 (mixtas)

F (estudiantes)

M (estudios técnicos)

J (intercambio cultural)

Según el documento oficial, Cuba fue incluida por ser un "Estado patrocinador del terrorismo" y por su negativa histórica a cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad y deportaciones. Se señala además que la isla presenta altas tasas de excedencia en visas B-1/B-2 (7.69%) y F/M/J (18.75%), lo que fue clave para justificar la restricción.

“El Gobierno de Cuba no coopera ni comparte información suficiente en materia de cumplimiento de la ley con Estados Unidos”, afirma el texto.

¿Se suspenden todas las visas?

No. La medida no impide completamente la emisión de todas las visas, pero obliga a los funcionarios consulares a reducir la validez de otras visas de no inmigrante en la medida permitida por la ley. Además, ya no se emitirán nuevas visas B, F, M o J para ciudadanos cubanos a partir del 9 de junio.

Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado en el sur de Florida, explicó en entrevista con Martí Noticias que, aunque hay excepciones, la orden será implementada “al pie de la letra”.

¿Quiénes están exentos?

La Casa Blanca confirmó excepciones para:

Residentes permanentes legales (green card holders)

Personas con visas vigentes emitidas antes del 9 de junio, aunque estas podrán ser evaluadas caso por caso

Solicitantes de visas bajo categorías familiares IR (padres, cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses)

Individuos cuya entrada sea de interés nacional o político para EE.UU.

Sobre casos humanitarios, Molano aclaró que la orden no menciona una categoría explícita para este tipo de solicitudes, ya que no existe una visa humanitaria como tal, aunque podrían considerarse excepciones individuales.

Una salida posible para algunos es el uso de doble nacionalidad. Si un cubano también tiene pasaporte de un país no incluido en la proclama, podría ingresar a EE.UU. utilizando ese documento, siempre que cuente con visa válida.

¿Y si soy residente cubano en EE.UU.?

Los residentes permanentes con pasaporte cubano no deberían tener problemas para regresar a EE.UU., aunque la vocera del Departamento de Estado advirtió que la decisión final siempre recae en los agentes fronterizos.

“La entrada a Estados Unidos es un privilegio para los extranjeros. Nada está garantizado al 100%”, puntualizó Molano.

¿Qué motivó la medida?

Fuentes del gobierno indicaron que la orden fue firmada tras el ataque antisemita ocurrido en Boulder, Colorado, el domingo anterior. Aunque la proclama estaba en preparación desde marzo, el incidente aceleró su aprobación, bajo el argumento de reforzar el control fronterizo y prevenir amenazas.

Reacciones y contexto

La medida recuerda a los "vetos migratorios" impulsados por Trump durante su primer mandato (2013-2017), que generaron controversia y múltiples desafíos legales. El régimen cubano calificó este jueves de “racista” y perjudicial esta reciente orden ejecutiva.

La respuesta oficial llegó a través del canciller Bruno Rodríguez, quien publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter), acusando a Washington de actuar bajo presiones de políticos anticubanos y de atentar contra los vínculos familiares.

La proclamación también enfatiza que la política migratoria seguirá en revisión dinámica, lo que abre la posibilidad de nuevas restricciones o futuras flexibilizaciones, dependiendo de la cooperación de los países involucrados.