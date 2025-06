Veranos en Cuba que no volverán: Así era el Parque de las 8000 Taquillas en Varadero

Vídeos relacionados:

Hubo un tiempo en que Varadero no era exclusivo. Bastaba con llegar en una guagua desde otras ciudades para vivir un día perfecto. Era una época en que existía un lugar pensado para todos: el Parque de las 8000 Taquillas.

Inaugurado en 1964, este parque se convirtió en el emblema del verano popular cubano. Diseñado con una lógica de justicia social y no de turismo elitista, ofrecía servicios esenciales para que cualquier cubano pudiera disfrutar de la playa con dignidad.

Inauguración del parque, imagen compartida en Facebook Christian Arbolaez

Tenía cuatro secciones circulares de taquillas metálicas, duchas potentes que se activaban con el pie, bancos de madera, lavamanos impecables y toallas limpias. Todo por precios accesibles en moneda nacional.

La llave de la taquilla, atada con un cordel resistente, era parte del uniforme del bañista. La moda era llevar una carterita de vinil con desodorante, peine, jabón y trusa.

Varadero 1970 / Bygonely.com

Un post en Facebook, del usuario Christian Arbolaez, recuerda con nostalgia aquellas toallas blanquísimas del recinto, los "jaboncitos a veinte centavos" y hasta las trusas en alquiler por tres pesos. "Si perdías la llave, pagabas cinco pesos... una cifra que alcanzaba para un señor almuerzo en El Caney o en el Castel Novo", recuerda un visitante.

Afuera, el ambiente era igual de popular. Había duchas para quitarse la arena, vendedores de pirulíes, pan de gloria, granizados y artesanías con conchas marinas. Un día en Varadero no estaba completo sin pasar por allí, y en la parte alta del parque, incluso funcionaba su Coppelia. El helado coronaba el día de playa.

Más allá del parque, los adolescentes y jóvenes recorrían el litoral en bicicletas. Varadero, por aquel entonces, era de todos. Pero los tiempos cambian. El Parque de las 8000 Taquillas ya no existe. Fue abandonado y eliminado por el mismo gobierno que lo creó y que ha restringido el acceso a Varadero a los cubanos sin recursos.

Plataforma superior del antiguo parque / Wikimedia

La zona ha sido transformada en un centro comercial mal abastecido y está lleno de espacios ajenos a la idea original. La población residente en este pequeño municipio ha sido forzada poco a poco a abandonar su ciudad. En Varadero quedan cada vez menos pobladores naturales.

Quienes vivieron los tiempos del Parque de las 8000 Taquillas recuerdan esa época con una mezcla de dulzura y rabia. También añoran las noches de sano divertimento en el Festival Internacional de Varadero. Esos veranos no volverán.

Varadero, 1979 / Bygonely

“Era lindo vivir esos momentos, desde que mi mamá me decía que el domingo íbamos a la playa, contaba los minutos y casi ni dormía”. “La playa era tuya, aunque no tuvieras reservas en un hotel”. “Todo funcionaba mejor que ahora”, incluso hay quien afirma: “Éramos felices y no lo sabíamos”.

Son muchos los que comparten una misma sensación de nostalgia por un espacio que simbolizaba equidad y derechos. Un espacio que fue destruido por las decisiones de un régimen que en una época prohibió el dólar y hoy margina a quienes no tienen divisas.

El Parque de las 8000 Taquillas no era lujo, era acceso. No era turismo, era un derecho, pero de esas cosas ya nada queda en Cuba.

