Niño cubano pide ayuda para reencontrarse con su madre tras años sin contacto

El video de un niño cubano que quiere reencontrarse con su madre tras seis años sin comunicación fue difundido en redes sociales.

“Me he portado tan mal que no extrañas”, se oye decir al niño cuya madre no lo contactó más tras emigrar a EE.UU.

“Ella se llama Yeiny Serrano Diéguez y el niño Neymar Yuliel Castro Serrano, ¡ella viajó a los Estados Unidos y no se ha comunicado!”, escribió en Facebook la activista Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia, quien difundió el pedido de ayuda.

El niño está bien cuidado pero lo único que quiere es ver su mamá para su cumpleaños que es a final de mes!! ¡¡¡¡Ayúdenme!!!! ¡¡¡Por favor para que a ella le llegue este mensaje por favor!!! Compartan por favor hagamos realidad este deseo! (6 años sin comunicación)

Salcedo aclaró que la publicación tiene el objetivo de conocer el paradero de la madre para ayudar al niño.

“¡¡No somos Dios para juzgar!! El objetivo es ayudar ese niño !!!!”, concluyó.

El fenómeno migratorio ha separado a muchas madres cubanas de sus hijos, quienes toman la difícil situación de dejarlos atrás provisionalmente para procurarles un mejor futuro.

Recientemente trascendió un conmovedor reencuentro entre madre e hijo ha tocado el corazón de miles de usuarios en TikTok, donde un video muestra a un niño llorando desconsoladamente mientras abraza a su madre recién llegada a Cuba.

