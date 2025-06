Fiscal de Florida hace una advertencia al sheriff del condado de Broward tras negarse a colaborar con ICE

Vídeos relacionados:

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, lanzó una advertencia directa al alguacil del condado de Broward, Gregory Tony, luego de que este manifestara públicamente que la inmigración no es una prioridad para su departamento.

La advertencia llegó a través de una carta formal en la que Uthmeier le recordó a Tony que, según la ley estatal, tiene la obligación de cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y aplicar las normas migratorias federales.

En la misiva, fechada este lunes, Uthmeier recordó al sheriff que, según la ley de Florida, está obligado a colaborar con las autoridades federales en la ejecución de las políticas migratorias.

"La obligación de apoyar a ICE y aplicar la ley federal de inmigración no es una opción; es un deber según la ley de Florida. Quienes incumplan la ley serán detenidos...", advirtió el fiscal.

Origen de la controversia

La reacción de Uthmeier se produjo tras unas declaraciones del sheriff Tony durante una reunión de la Comisión del Condado de Broward el 3 de junio.

En ese encuentro, Tony dejó claro que la inmigración no es una prioridad para su oficina.

"Tenemos otras prioridades en esta comunidad en las que me centro, y la inmigración no es una de ellas", dijo.

"Sin restarle importancia, hemos tenido un caso tras otro hace apenas unos meses para demostrar por qué es importante para nosotros, como agentes del orden, centrarnos en los componentes penales, no en los administrativos, en materia de inmigración", añadió.

Tony fue aún más directo al rechazar acciones de redadas o persecución a inmigrantes no violentos:

"No me importa de qué país seas, si cometes un delito en este país o en este condado, iré por ti, pero me niego a aceptar la idea de que tenemos que ir de puerta en puerta, arrestar niños, ir a guarderías o restaurantes y secuestrar a personas que han estado pagando impuestos y contribuyendo positivamente a esta sociedad, sin importar si son ciudadanos estadounidenses o no. No es de nuestra competencia, no es nuestra responsabilidad y no participaré en ello".

La respuesta del fiscal general

El fiscal general interpretó estas declaraciones como una posible violación de la ley estatal, en particular del Estatuto de Florida 908.104(1), que exige a los cuerpos policiales locales "hacer todo lo posible" para colaborar con las autoridades migratorias federales.

"Esperaría que sus declaraciones fueran meras posturas políticas, pero de no ser así, sus posturas constituirían un incumplimiento de su obligación legal de hacer todo lo posible para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración", escribió Uthmeier.

"Sus declaraciones en sentido contrario sugieren que malinterpreta o pretende incumplir estos requisitos de la ley de Florida", añadió.

Incluso advirtió que este incumplimiento podría tener consecuencias graves, como "medidas cautelares y declaratorias, desacato o destitución del cargo por parte del Gobernador".

Uthmeier también citó casos recientes de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados en el condado de Broward, incluyendo un caso de marzo de 2025 donde Carlos José Abreau, ciudadano dominicano, fue condenado por fraude electoral y posesión de armas.

También mencionó un caso de tráfico de personas en diciembre de 2024, que involucró a 11 ciudadanos chinos cerca de Fort Lauderdale.

También hizo referencia al arresto de un ciudadano brasileño en otoño de 2024, acusado de agresión sexual en Deerfield Beach.

"Dadas estas realidades, no me queda claro por qué la 'inmigración' no sería una de sus prioridades", sentenció Uthmeier.

Tony defiende su historial y reafirma su postura

En una carta de respuesta enviada el mismo lunes, el sheriff Tony defendió su historial y reafirmó su compromiso con la ley de Florida.

"Permítanme asegurarles que, como alguacil del condado de Broward, aprecio y entiendo mis responsabilidades bajo la ley de Florida en lo que respecta a la aplicación de la ley de inmigración", respondió.

"Es la prioridad de BSO abordar la actividad criminal dentro de nuestra comunidad, incluyendo los delitos cometidos por inmigrantes indocumentados", agregó.

Tony también detalló que desde su nombramiento en 2019, la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) ha mantenido una relación activa con ICE y otras agencias federales.

"La prioridad de la BSO es abordar la actividad delictiva en nuestra comunidad, incluyendo los delitos cometidos por extranjeros no autorizados, y colaborar con nuestros socios federales en esta labor", explicó.

"La BSO no solo aplica la ley contra los extranjeros no autorizados que cometen delitos en la comunidad; es líder en esta iniciativa", enfatizó.

Además, señaló que su oficina ha albergado a detenidos federales y ha asistido en la detención de personas indocumentadas violentas, en clara referencia a su colaboración con ICE.

"Confío en que esta respuesta le brinde una mejor perspectiva y comprensión de mi compromiso de cumplir con las leyes de Florida y combatir el crimen en nuestra comunidad", concluyó Tony.

La carta del fiscal general fue también enviada al gobernador de Florida, Ron DeSantis, aunque hasta el momento no ha habido una reacción oficial por parte de su despacho.

La controversia se produce en un contexto de creciente presión sobre las autoridades locales en Florida para reforzar la aplicación de la ley migratoria estatal, especialmente después de la aprobación de nuevas normativas más estrictas por parte del gobierno de DeSantis.

Preguntas frecuentes sobre la cooperación de Florida con ICE y la controversia en el condado de Broward