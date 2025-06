Sheriff de Broward dice que sus hombres no participarán en ninguna redada de ICE

Vídeos relacionados:

El sheriff del condado de Broward, Gregory Tony, dejó clara su postura frente al problema de la inmigración ilegal: su agencia no colaborará con redadas de inmigración llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Tenemos otras prioridades en esta comunidad, y la inmigración no es una de ellas, sin restarle importancia", afirmó el jefe policial, citado por Local 10.

La declaración fue hecha durante una reunión clave sobre el presupuesto del condado, donde un comisionado planteó preguntas relacionadas con la política migratoria y la participación de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) en operativos federales.

Tony subrayó que su enfoque como jefe de Policía está en la seguridad pública y el combate al crimen, independientemente del estatus migratorio de las personas. "No me importa de qué país seas. Si cometes un delito en este condado, voy a por ti", dijo con firmeza.

Su posición se distancia de las políticas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que restituyó el uso del programa federal 287-G para permitir a las agencias locales colaborar con ICE en la persecución de emigrantes sin estatus legal.

También se opone abiertamente al enfoque del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien este año firmó una ley estatal para endurecer las medidas contra la inmigración irregular.

"Me niego a aceptar la idea de que tenemos que ir de puerta en puerta, arrestar niños, ir a guarderías o restaurantes y secuestrar gente de la calle. No es nuestra competencia ni nuestra responsabilidad, y no participaré en ello", subrayó.

En una publicación en Facebook, el sheriff reafirmó su compromiso con la integridad y la seguridad pública, destacando que las decisiones de su departamento estarán guiadas por las necesidades reales de la comunidad y no por intereses políticos.

"Voy a seguir liderando con integridad, defendiendo lo que es correcto y asegurar que nuestro personal tenga los recursos que necesita para proteger y servir a todos los residentes, sin dejar que la política se interponga en el camino", escribió.

El mensaje ha sido bien recibido entre organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes, que han expresado preocupación por el clima de temor que generan las redadas de ICE.

Broward se suma así a una lista de jurisdicciones en todo el país que han optado por no participar en acciones de control migratorio que consideran ajenas a la función de la policía local.

