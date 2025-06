Vídeos relacionados:

William Levy habló sin tapujos sobre su reciente arresto en Estados Unidos durante su visita al programa español El Hormiguero. Aunque acudió para promocionar su nueva película, Bajo un volcán, el actor cubano terminó acaparando titulares al relatar, con naturalidad y sentido del humor, cómo acabó pasando una noche en el calabozo.

Según explicó, todo ocurrió en un restaurante de Florida mientras tomaba algo con un amigo. Al momento de pagar, notaron un cobro que no les cuadraba y comenzó una discusión con otra persona en la barra. “Me metí para evitar que la situación escalara”, dijo. Sin embargo, la intervención de la policía complicó las cosas. “La forma en la que nos dijeron que nos fuéramos estuvo fuera de lugar. No hacía falta llegar a ese punto, y ese punto me llevó a que me llevaran. Yo ya estaba fuera en ese momento. Me llevaron. Simplemente. Pero no pasa nada”, resumió.

Levy quiso dejar claro que no se negó a pagar ni agredió a nadie, como se llegó a especular en algunos medios. “No fue nada grave. No pasó todo lo que se dijo”, aseguró. Y, para quitarle hierro al asunto, lanzó una broma: “Ahora pertenezco al club de los artistas con problemas policiales”.

El actor fue liberado tras pagar una fianza, y su abogado compareció en la corte el pasado 4 de junio, aunque él no se presentó. Se ha declarado no culpable y, según su defensa, participará en un programa de control de la ira. La próxima audiencia está prevista para el 26 de junio.

Nada más salir de prisión, su única prioridad fue llegar a tiempo al partido de su hijo. “Me cambié en el coche, llegué cinco minutos tarde y me comí 15 perritos calientes del hambre que tenía”, contó. A pesar del mal rato, William Levy restó importancia al episodio: “Una experiencia más en la vida”.

