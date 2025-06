Otra familia cubana rota por ICE: Padre asiste a una cita migratoria y queda detenido en Texas

El formulario I-220A, conocido como "Orden de Libertad Bajo Palabra", permite la liberación de individuos bajo ciertas condiciones, como presentarse a audiencias migratorias y no violar leyes. Este estatus no se considera una admisión oficial y no otorga beneficios migratorios, dejando a los beneficiarios en una situación legal incierta. Esto afecta a muchos cubanos que esperaban ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, ya que no son considerados como "inspeccionados y admitidos" en el país.