"¡No a las recargas a la Dictadura!": El grito de cubanos ante tarifas de ETECSA que valoran el dólar en 25 pesos

El precio de las recargas internacionales de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) ha provocado una nueva ola de indignación entre los clientes de la empresa estatal que consideran ficticia y extorsiva una tasa que valora en menos de 25 CUP cada dólar recargado en la Isla.

En medio de la profunda crisis monetaria y de conectividad en Cuba provocada por su tarifazo, ETECSA lanzó nuevas ofertas de recargas internacionales que encubren una realidad alarmante: la empresa está valorando el dólar a menos de 25 pesos cubanos (CUP), a pesar de que en el mercado informal supera los 375 CUP.

La publicación de esta noticia causó indignación entre lectores de CiberCuba que dejaron más de 1,400 comentarios en menos de 24 en la cuenta de Facebook de este medio, la inmensa mayoría de los cuales llamaron a boicotear al monopolio estatal y, por extensión, a la dictadura que controla la economía dolarizada en Cuba a través del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), en poder de los militares y la cúpula del régimen.

"¡No a las recargas a la Dictadura!" fue el llamado más presente y vehemente entre los comentaristas, que asociaron de una u otra forma el afán de lucro de la empresa con el de la clase dirigente del régimen, cada vez más desconectada del pueblo y sus necesidades.

En ese sentido, fueron muchos los que denunciaron que, además de la extorsión que significan las nuevas tarifas para las familias cubanas, el régimen busca limitar el acceso a internet en el país ante la perspectiva de un verano que profundizará la crisis energética y alimentaria que padece una población exhausta y cansada de las consignas y promesas del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“Es obvio que la dictadura quiere cortar la comunicación para que salga la menor información posible de la isla”, señaló uno de los comentarios que más respuestas e interacciones generó. “Esto me recuerda a las películas de ladrones de banco. Cuba es el banco, la dictadura los secuestradores, el pueblo los rehenes y los que vivimos en el extranjero somos los que tenemos que pagar el rescate”, añadió el usuario.

“La libertad de la comunicación es tan poderosa y la dictadura lo sabe. Por eso todos los dictadores lo primero que hacen es prohibir la prensa libre”, señaló un internauta. Otro recomendó un título que se ajusta perfecto al momento actual: “Rebelión en la granja”, la sátira de George Orwell contra los regímenes totalitarios.

“Yo no voy a mandar más nada”, aseguraron decenas de cubanos emigrados que expresaron la rabia y el dolor que les provoca ser estafados y extorsionados por un gobierno que hasta hace unos años, y todavía hoy, promueve una retórica hostil hacia los exiliados cubanos, así como la división entre cubanos “buenos y malos” en función de sus inclinaciones políticas o denuncias de la dictadura.

“El que paga manda”, recordó un usuario enviando un mensaje que se propaga de forma creciente entre los cubanos. Con un éxodo migratorio que ha diezmado la población, la avaricia del poder totalitario de La Habana está chocando con una realidad: la mayoría de los millones de emigrantes cubanos son cada vez más conscientes de su poder, y crecen las voces que llaman a utilizarlo.

El nuevo grifo de la dictadura –remesas, recargas y viajes a Cuba de familiares- está en el foco de millones de denuncias de cubanos dentro y fuera de la Isla, unidos por un idéntico clamor: “Basta ya de financiar a un régimen que viola nuestros derechos, que nos utiliza y manipula, que nos oprime y nos extorsiona”.

“Nunca olvides todo el desprecio y maltrato que sufrieron por querer irse. ¡Campaña para que no sigan alimentando a los secuestradores!”, señaló un internauta. “Yo le dije a mi familia que no me hiciera recargas. ¡No al abuso, no al saqueo!”, clamó otro con una actitud compartida por muchos.

“No solo se trata de las medidas de ETECSA, es la crisis que abarca todas las esferas de la sociedad”, apuntó un comentarista, coincidiendo con otros que señalaron las múltiples causas del malestar popular. “Todas esas calamidades están incluidas en el mismo paquete y llevan la misma solución brother”, contestó otro sugiriendo que los males de Cuba tienen el mismo origen: la falta de derechos y libertades.

“Están asustados porque ya no tienen de dónde agarrar dinero, y están exprimiendo el pueblo”; “Ali Baba y los cuarenta ladrones”; “Quieren limitar la conexión al máximo para que no puedan transmitir ni nada. Ellos son unos vivos malhechores terroristas”; “Lo que hay que hacer es que nadie, absolutamente nadie, recargue los teléfonos en Cuba. Es una gran falta de respeto y un abuso”, dijeron otros.

“Lleva una cuota de sacrificio, que todos no están dispuestos a asumir. Cero recargas, cero remesas, cero viajes, y los resultados los verán de inmediato. Y la solución definitiva en seis meses”, consideró un comentarista.

“Así es señores. No más vuelos. No más recargas. Y ya. Mándenles el dinero y que lo negocien en la calle por saldo. Pero no se lo den a la dictadura”, sostuvo otro de los cientos que concordaron en rebelarse contra una tiranía mete la mano en el bolsillo de sus ciudadanos, que los trata como esclavos y en la que cada vez es más escandalosa la corrupción de unos gobernantes que aumentan sus caudales y profundizan la desigualdad, la injusticia y la represión.