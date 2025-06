Habla allegada de un cubano arrestado en Corte de Inmigración de Houston

Vídeos relacionados:

Un migrante cubano identificado como "Óscar" fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al salir de una audiencia en la Corte de Inmigración de Houston, en Texas.

La detención generó conmoción entre los allegados del migrante y preocupación entre activistas y abogados que observan un aumento en este tipo de operativos.

“Él es inofensivo, él no está haciendo nada malo”, declaró entre lágrimas a Univision una mujer que aseguró ser cercana a la familia del detenido.

“Le pedimos, ‘por favor, díganos pa’ dónde va él. Somos su familia, queremos saber, él no es un criminal. Él no ha hecho nada malo’”, insistió la mujer visiblemente afectada a las afueras del tribunal, ubicado en el suroeste de la ciudad, en la 8701 S. Gessner Road.

Según relató, Óscar llevaba un año y medio en Estados Unidos y había solicitado asilo político.

“Ya él fue a corte en una ocasión. Esta es la segunda corte de él”, explicó.

“Lo hizo todo, pero le desestimaron el caso… no pudimos hablar con él (con el juez)”, añadió.

“Los inmigrantes están acudiendo a sus citas, confiando en el sistema. Y al salir, los detienen como si fueran criminales”, lamentó la mujer.

Cuando salía de la corte junto a su familia y se dirigían al elevador, un agente se les acercó y le colocó las esposas.

Posteriormente, según les informaron, fue trasladado al centro de detención de Conroe, en Texas.

La denuncia de una práctica preocupante

La detención de Óscar no fue un caso aislado. Ese mismo día, 9 de junio, al menos otra persona -un inmigrante de Ecuador- fue arrestada en circunstancias similares, también al salir de la Corte de Inmigración de Houston.

Ambas personas habían tenido sus casos desestimados por el juez y no contaban con antecedentes penales, de acuerdo con la abogada Bianca Santorini, quien no representa a los detenidos, pero se ofreció a brindarles asistencia legal.

“Lo que estoy pidiendo es que nos den el día en corte y se lo están quitando a la gente injustamente. A la gente que está llegando, llegando a las audiencias, cumpliendo con la ley”, señaló Santorini, quien se encontraba en el lugar.

Agentes de ICE infiltrados en la corte

Santorini alertó sobre la presencia de agentes de inmigración vestidos de civil en las instalaciones del tribunal.

“En este momento que estamos hablando siguen adentro cuatro agentes de inmigración, están en ropa común como cualquier otra persona, pero sí se sabe que son agentes de ICE. Están sentados enfrente del elevador”, comentó la abogada.

Más grave aún es su acusación de que personas dentro del sistema judicial estarían colaborando con ICE para facilitar estos arrestos.

“Ellos no están llegando a hablar con todas las personas que salen. Ellos saben cuáles personas saliendo de corte se les ha desestimado el caso. Ellos no están en corte, no están en la audiencia… obvio alguien adentro de esta corte les está dando la información a los oficiales de ICE”, denunció Santorini.

Una política legal bajo revisión

Consultada por medios locales como Univision 45, ICE se negó a hacer comentarios sobre estos casos específicos.

No obstante, confirmaron que desde el 21 de enero de 2025 existe una guía provisional que permite realizar arrestos dentro o fuera de cortes migratorias.

Esta práctica ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes la consideran una forma de intimidación y una violación del debido proceso.

El llamado a presentarse con representación legal

Ante estos acontecimientos, Santorini instó a que todos los inmigrantes que deban comparecer ante una corte de inmigración lo hagan acompañados de un abogado.

La presencia de un profesional puede no solo garantizar un proceso más justo, sino también servir como testigo y barrera ante posibles abusos de poder.

Las detenciones registradas en Houston son las primeras confirmadas en esta ciudad en las últimas semanas, aunque situaciones similares ya se habían reportado en San Antonio y Los Ángeles.

Con este nuevo precedente, crecen las alertas sobre el uso de información confidencial y la forma en que se están ejecutando los procedimientos migratorios en Estados Unidos.

