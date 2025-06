Lo que debía ser una elegante gala de coronación terminó convertido en un momento digno de telenovela. Durante el certamen Miss Rosario 2025 en Paraguay, la reina saliente Violetta Arévalos se negó a colocar la corona a su sucesora, generando un escándalo que hoy da la vuelta al mundo gracias a TikTok.

En el video, que ya supera los 43 millones de vistas, se ve a Violetta con cara de pocos amigos intentando varias veces colocar la corona… hasta que la deja caer al suelo. Finalmente, lo logra, pero con muy poca gracia. La escena fue tan incómoda como viral, y la nueva reina, María Luján Dettez Augusto, se mantuvo serena mientras el público reaccionaba entre murmullos.

Como era de esperar, las redes sociales no tardaron en hacer lo suyo. Algunos tildaron a Violetta de “envidiosa” y “mal educada”, mientras otros aplaudieron la elegancia con la que la ganadora manejó la situación. Pero la historia no acabó ahí: con el video ya en boca de todos, comenzaron a circular versiones que apuntan a tensiones previas entre ambas.

En TikTok, los comentarios explotaron: “Lo dejó caer a propósito”. “Una verdadera reina no haría eso”, sentenció otra. “Quiso arruinar su momento y solo la hizo brillar más”, opinó alguien más, mientras otro resumía con ironía: “Ni he tomado desayuno y ya hice mi primer coraje”. Incluso se viralizó la pregunta: “¿Qué le dijo al oído?”, mientras decenas de internautas afirmaban que se notaba “la mala intención en la mirada”.

Según medios locales, la actitud de la exMiss habría sido consecuencia de un conflicto más profundo, que incluiría burlas, críticas y hasta un supuesto incidente en el que una hermana de la nueva reina le habría arrojado una botella de agua durante la gala. El escándalo sigue creciendo y el ambiente sigue tenso en redes.

Hasta ahora, la organización del certamen no ha emitido ningún comunicado oficial, y las opiniones siguen divididas. Mientras unos piden empatía y apoyo emocional para las concursantes, otros opinan que una reina debe saber retirarse con elegancia. Lo cierto es que, corona en el suelo o no, Miss Rosario 2025 ya hizo historia… y no precisamente por el vestido o la pasarela.

Lo más leído hoy:

Preguntas Frecuentes sobre el Incidente en el Certamen Miss Rosario 2025