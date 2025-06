Cubano inicia en Guantánamo reclamación a ETECSA para anular el tarifazo

El cubano Manuel López Harrison presentó este jueves en Guantánamo una reclamación dirigida a la presidenta ejecutiva de ETECSA, Tania Velázquez, reclamando la anulación del tarifazo impuesto por el régimen por la vía de los hechos consumados.

En el documento presentado solicita la nulidad de las nuevas tarifas y medidas comerciales implementadas a partir del 30 de mayo de 2025. Según explica, estas fueron anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y afectan el acceso a servicios móviles e Internet, incluyendo límites en la recarga nacional y nuevas condiciones para adquirir planes de datos.

López Harrison argumenta que dichas acciones se sustentan en el derecho constitucional de quejas y peticiones, así como lo establecido en la Ley No. 167 y en el Decreto No. 124, que reserva a la ministra de Comunicaciones —no al primer ministro— la aprobación de tarifas máximas de acceso a Internet. De hecho, el Ministerio de Comunicaciones debió enviar la propuesta al Ministerio de Finanzas y Precios para que este procediera a publicarlo en la Gaceta Oficial de la República y no se hizo ni una cosa, ni la otra, según la presidenta de ETECSA para no generar ansiedad.

En el caso del Decreto 124, éste remite al Código Civil cubano, que prevé que los actos que se ejecuten sin cumplir los formalismos administrativos son nulos de hecho.

La reclamación explica que la implementación de las medidas sin previo aviso contraviene el Contrato de Servicio de Telefonía Celular Prepago, que exige notificación con 30 días de antelación. En este sentido, denuncia también la ilegalidad e inconstitucionalidad del procedimiento, que no fue publicado mediante resolución ministerial en la Gaceta Oficial y recuerda que tanto el Código Civil cubano como el principio de legalidad socialista, afirman que son nulos los actos realizados sin cumplir los requisitos legales establecidos. Finalmente, exige la retroactividad de las tarifas anteriores al 30 de mayo de 2025 como medida para restablecer los derechos del consumidor y la legalidad vulnerada.

Lo más leído hoy:

López Harrison ha iniciado el proceso para poner a prueba las costuras de una decisión política que viola las propias leyes cubanas hechas a medida por el gobierno que se las salta con el objetivo de recaudar divisas a costa del exilio, a quien encomienda la supervivencia del monopolio de las telecomunicaciones en la Isla. La dolarización de ETECSA limita al extremo las recargas en pesos cubanos ya que solo permite compras de 360 pesos (menos de un dólar) mientras ofrece a quienes pagan desde el extranjero paquetes en dólares.

Harrison presentó en Guantánamo, no sin dificultades, un documento redactado por el prestigioso abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, el hombre que en 2020 interpuso una denuncia contra el mandatario Miguel Díaz-Canel por propagador de epidemias, después de que saliera en televisión, en plena pandemia, sin nasobuco, durante un acto político, pese a que estaba en vigor en Cuba una legislación que contemplaba multas de 2.000 pesos a quienes se bajaran la mascarilla en lugares públicos.

Ferrer es el mismo abogado que demandó al vocero del régimen Humberto López por difamar en televisión a la artista cubana Tania Bruguera, ahora vinculada a la Universidad de Harvard, en un ejercicio de asesinato de reputación sin precedentes, patrocinado por la televisión afín al Partido Comunista de Cuba.

En entrevista con CiberCuba, Julio Ferrer explicó cómo hacer la reclamación a ETECSA y ha ofrecido el documento a todos los cubanos que quieran ejercer su derecho a reclamar la nulidad del tarifazo por las vías que el propio régimen establece para ello.

Hay que recordar que la imposición del tarifazo por la vía de hechos consumados ha levantado ampollas entre los universitarios cubanos que han protestado porque los nuevos precios limitan su acceso a información y afecta su rendimiento académico y su competitividad en un mundo híperconectado. La Policía política ha reaccionado con acoso, interrogatorios, actas de advertencia y presencia en las facultades.