La cantante cubana Hallel Génesis vuelve a llamar la atención en redes sociales, esta vez con un adelanto musical que ha despertado curiosidad entre sus seguidores. Se trata de su nueva colaboración con el reguetonero Yomil Hidalgo, un tema titulado “Como dice el coro”, cuyo estreno está previsto para este domingo.

En el video compartido en su cuenta de Instagram, Hallel aparece junto a Yomil interpretando un fragmento del tema en un ambiente dinámico y colorido. La artista viajó desde Miami hasta La Habana para grabar esta producción, y en las imágenes se le ve relajada y segura, disfrutando del momento mientras canta y baila con el reguetonero. El breve clip ha generado una rápida ola de reacciones y ha dejado a muchos con ganas de escuchar la canción completa.

Como suele ocurrir en estos casos, no faltaron los internautas atentos a cada detalle. Algunos comentaron sobre la evidente complicidad entre ambos artistas, otros notaron que Daniela Reyes —pareja de Yomil— no ha interactuado con la publicación, y muchos empezaron a especular si esta colaboración va más allá de lo profesional. Las teorías han ido desde lo romántico hasta lo humorístico, y no faltó quien asegurara que Daniela “salió del grupo”.

Yomil reaccionó con entusiasmo al adelanto y agradeció públicamente la invitación, lo que refuerza la buena conexión artística entre ambos. Por su parte, Hallel parece disfrutar del revuelo con naturalidad, sin entrar en aclaraciones, enfocada en su música y en el estreno que se avecina.

Este lanzamiento llega poco después de que Daniela Reyes compartiera un video en TikTok con una frase que muchos interpretaron como una indirecta. Sin embargo, hasta el momento, ni ella ni Yomil han confirmado ninguna ruptura, y todo se mantiene en el terreno de las especulaciones.

Lo que sí es claro es que “Como dice el coro” ha despertado expectación. La mezcla de ritmo, carisma y un toque de misterio parece estar funcionando, y muchos ya lo perfilan como uno de los temas más sonados del verano. Habrá que esperar al domingo para descubrir si el resto de la canción cumple con las expectativas.

