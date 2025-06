Así responde una cubana a críticas por la diferencia de edad con su esposo

Una cubana ha generado revuelo en TikTok tras publicar un video en el que responde con firmeza y cariño a quienes critican a su pareja por la diferencia de edad.

“Para todas aquellas personas que han comentado, que se han atrevido a comentar porque ni me conocen, sí, somos felices. No es mi abuelo, no es mi papá, es mi marido”, expresó la mujer en el video compartido en su perfil de TikTok @martha.marchante.

En la grabación, la cubana aparece junto a su esposo, un hombre visiblemente mayor que ella, y aprovecha para responder a los comentarios ofensivos que ha recibido en redes sociales. También aclara que ambos trabajan y que su relación no se basa en el interés económico.

“Para todas aquellas personas [que hablan de] dinero, normal, como ha trabajado, como yo también trabajo y tengo el mío. Besitos para todos”, añadió antes de mostrar su anillo de compromiso y sellar el video con un beso entre ambos.

El video ha generado cientos de reacciones, entre apoyo y críticas, pero la mujer dejó claro que no permitirá que los prejuicios afecten su relación.

El amor no entiende de edades, y esta pareja cubana lo ha demostrado con un mensaje claro: son felices, y eso es lo que importa.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la relación de pareja y la diferencia de edad en Cuba