Una cubana en Estados Unidos ha provocado una ola de simpatía en TikTok al contar, sin pelos en la lengua, que vive feliz en un RV (vehículo recreativo). No, no fue por obligación, ni porque “no le quedó de otra”, sino porque ella lo eligió. Así lo dijo en un video que ya suma miles de vistas y comentarios de apoyo.

“Podía quedarme en lo cómodo, en la rutina que no cambia y en la casa que no me deja moverme”, dijo la usuaria @irsia02, conocida por compartir su día a día sobre ruedas. “Pero elegí libertad sobre fachada y paz mental sobre apariencia”, añadió. Su discurso directo, sin postureos, conectó de inmediato con muchas mujeres.

El video se llenó de mensajes como: “Yo también vivo en una y estoy feliz”, “Trabajando para tener la mía” o “Mejor vivir así que ahogada en deudas”. La comunidad no solo la entendió: la aplaudió. Incluso una le comentó: “¡Cabemos todas!”. Y ella, con su estilo relajado, respondió: “¡Claro que sí!”.

Entre plantas, espacio bien organizado y dos niños pequeños, esta cubana demuestra que se puede vivir bonito, simple y feliz, sin hipoteca ni vecinos metiches. Y si bien admite que no es perfecto (“con dos niños nada dura mucho ordenado”, confesó entre risas), dice que no lo cambia por nada.

“No me importa lo que piensen los demás”, afirmó en el video. “Mientras la gente está estancada en lo que debería ser, por lo que piensen los demás, yo estoy feliz de la vida en mis 38 pies con ruedas”. ¿Quién necesita fachada cuando se tiene paz mental?

La cubana no solo inspiró, también ofreció su ayuda: a quienes le preguntan cómo conseguir un RV, ella responde con consejos y ánimo. “Todo se puede en esta vida”, dijo. Y entre chistes, anécdotas y palabras sinceras, dejó claro que, al menos para ella, la libertad se estaciona donde una quiera.

