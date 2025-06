Milenita sorprende con nuevo look y ahora sí le llueven los piropos: "Qué clase hembra. Dime algo titi"

La creadora de contenido cubana Milenita volvió a revolucionar sus redes sociales este fin de semana, y esta vez lo hizo con un cambio de imagen que ha dejado a sus seguidores sin palabras y con muchos, pero muchos piropos.

En sus plataformas digitales, Milenita mostró el antes y el después de su transformación: pasó de un estilo alocado y maquillaje cargado en tonos rojos, a una imagen deslumbrante con ondas glamorosas, maquillaje natural y un elegante atuendo negro con lentejuelas.

El contraste entre los dos looks fue tan marcado que los comentarios no se hicieron esperar: “Muy hermosa, pa’ los envidiosos que siempre hablan, eres bella titi”; “Tremendo mango es que el que es bello es bello mimi el que no que se opere te quedo super el pelazo”; “Qué linda titi ese pelón hermoso”; “Para que vean lo importante que es el maquillaje en una mujer”; “Es que no es por nada pero ese pelo quedó demasiado top”; “Bella para los críticos espero se hayan quedado anonadados y ni hablar de titi seguro que te propuso nuevamente matrimonio. Muy bonita Milenita sigue así con tu carisma y alegría”.

"Qué clase hembra. Dime algo titi", escribió junto a las fotos con un emoji sonriendo. Si duda alguna, la sencillez del nuevo maquillaje, combinado con un peinado cuidadosamente trabajado, realzaron su belleza natural y cautivaron a sus seguidores.

Milenita optó por mantener su característico tono rubio cenizo, pero con un acabado más pulido y sofisticado. El resultado: una imagen renovada, fresca y muy favorecedora, perfecta para las cámaras y, sobre todo, para seguir arrasando en las redes.

Con este cambio Milenita deja claro que a veces es un error dejarse llevar por los personajes que se crean para el entorno virtual y que la belleza debe buscarse más en el interior que en el físico.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el nuevo look de Milenita y su impacto en redes sociales