Difunden imágenes del rescate de la niña de nueve años atacada por un tiburón en Florida

Vídeos relacionados:

Imágenes de una cámara corporal de un oficial documentaron momentos luego de que la asistencia llegara a auxiliar a la niña que fue atacada el pasado miércoles por un tiburón en aguas cercanas a Boca Grande, en la costa oeste de Florida.

Las imágenes de la cámara corporal fueron difundidas por el medio local NBC6 capturaron a los equipos de rescate atendiendo a la niña Leah Lendel tras el incidente.

También se ve a la madre explicando lo sucedido a los médicos y policías que llegaron a la escena. La mujer explicó que ella y sus otros hijos estaban buceando cerca de la orilla y vieron que la niña estaba herida después de salir del agua.

“Y entonces salió volando y, como si me hubiera asomado, no sé si oí un grito o qué, pero hizo eso y vi su mano colgando, como un pedazo, y había sangre por todas partes (…) Y empecé a gritarle a mi marido que se diera prisa y saliera porque tenía tantos bebés que no sabía a quién agarrar. Lo entendí: era un tiburón”, contó la mujer.

“Está bien. Es una niña valiente”, consoló a la madre un oficial.

También tres hombres que presenciaron el suceso contaron a la policía lo sucedido.

Lo más leído hoy:

“Estábamos sentados, almorzando, y empezamos a oír algo como ‘ayuda’, así que saltamos del agua, saltamos de la silla, él saltó al agua para sacarle el tiburón de las manos”, dijo uno de los hombres.

Los hombres envolvieron la mano de la niña en toallas antes de trasladarla en avión a un hospital en Tampa.

“Lo único que se puede ver es la mano, el brazo, colgando del brazo, así que le pusimos una toalla, la llevamos al frente y llamé al 911”, dijo otro.

El tiburón medía alrededor de 2,5 metros de largo y estaba cerca de la orilla, explicaron. La policía agradeció a los samaritanos por su rápida acción.

De acuerdo con la familia, la mano de la niña fue puesta en su lugar

“Estará hospitalizada un tiempo y luego recibirá mucha fisioterapia para, con suerte, recuperar la función de su mano”, explicó a NBC el tío de la niña.

El ataque

Leah Lendel estaba con su familia disfrutando de un día de playa cuando ocurrió el incidente, que produjo en el área de la cuadra 2200 de Shore Lane, poco antes del mediodía.

De acuerdo con un comunicado de la familia, Leah había sumergido la cabeza para observar el fondo marino y, al salir a la superficie, comenzó a gritar.

Su madre, que estaba a escasos metros cuidando a sus otros dos hijos pequeños, notó que la mano derecha de la niña estaba cubierta de sangre y severamente dañada.

El padre, que estaba más alejado con otros dos hermanos, nadó rápidamente hacia la costa.

Leah, a pesar de la gravedad de la herida, logró caminar por sí sola hasta la orilla, donde fue asistida de inmediato por trabajadores de la construcción y un buen samaritano que ayudaron a contener la hemorragia con camisetas.

El jefe del Departamento de Bomberos de Boca Grande, C.W. Blosser III, confirmó que las lesiones eran consistentes con una mordida de tiburón, aunque no se avistó ningún escualo en el área al momento del rescate.

Debido a la gravedad de las heridas, Leah fue trasladada en helicóptero a un hospital en Tampa, donde fue sometida a una cirugía de seis horas.

Los médicos lograron reconstruir su mano, utilizando arterias de su pierna para restablecer el flujo sanguíneo y colocar clavos en los huesos.

Según su madre, la niña ya puede mover los dedos, aunque sigue en observación médica. Autoridades locales exhortaron a los bañistas a extremar la precaución en zonas de agua abierta.

El jefe de bomberos recordó que no es el primer incidente de este tipo en la zona, aunque los casos han sido aislados en el tiempo. “Cuando recibes una llamada así, siempre esperas lo mejor y te preparas para lo peor”, comentó Blosser.

Preguntas frecuentes sobre el ataque de tiburón a una niña en Florida