William Levy confiesa que quiere volver a enamorarse: "Me hace falta el amor ya"

Durante una reciente presentación de su nueva película Bajo un volcán, el actor cubano William Levy acaparó la atención de la prensa no solo por su trabajo en la gran pantalla, sino también por una reveladora confesión sobre su vida personal: quiere enamorarse de nuevo.

En medio de las entrevistas promocionales, una reportera le preguntó directamente sobre el estado de su corazón: “En la película sí que te enamoras, pero en la vida real ¿cómo está tu corazón?”.

La respuesta del galán no se hizo esperar: “Todavía no me he enamorado, hace falta ya. Me hace falta el amor ya, una mujer buena, muy leal y con un gran corazón”, respondió con sinceridad el protagonista de telenovelas y éxitos cinematográficos.

Con esta confesión, Levy dejó entrever que, aunque su carrera sigue en ascenso, su corazón guarda espacio para una nueva ilusión. El actor, que durante años fue una de las figuras más codiciadas del entretenimiento latino y que terminó su relación con la madre de sus hijos Elizabeth Gutiérrez, ahora está en la búsqueda de algo más profundo: una compañera fiel y de buen corazón.

Levy se encuentra en plena promoción de Bajo un volcán, una película de romance y acción en la que interpreta al piloto militar Mario Torres, personaje con el que pretende otra vez conquistar a sus fanáticas.

Aunque no dio detalles sobre si hay alguien rondando su corazón, sí dejó claro que está abierto al amor. ¿Será que pronto veremos al actor anunciar una nueva relación? Por ahora, sus fans ya sueñan con que el amor toque de nuevo la puerta del cubano y no solo en este filme.

