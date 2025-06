Pareja de cubanos en Miami decide entrar en rehabilitación tras más de un año en la calle: "Están listos para dejar atrás el dolor"

En redes sociales se ha hecho viral la historia de Dayan Santiago y su pareja, Janet, dos cubanos que llevan más de un año viviendo en la calle en Miami. Su situación fue visibilizada por el proyecto solidario Conducta, que documentó su decisión de ingresar a un programa de rehabilitación.

En un video reciente, publicado en la cuenta de TikTok @conductadade, ambos anunciaron su decisión de acogerse a un programa en West Palm Beach. Dayan dijo: “Bueno, mi gente, por aquí estamos otra vez. Gracias por la atención que se dio al video. Estamos listos para irnos a recuperar, nos van a resolver un programa en West Palm Beach. Gracias aquí con Damián y la gente de Conducta.”

En ese mismo testimonio, llamó a otros familiares o conocidos de personas con problemas de adicción a buscar apoyo: “Si tienen amistades, tienen familiares que están pasando por problemas de adicción, comuníquese con Conducta y Conducta los ayuda de verdad, los ayuda. Vienen aquí, manos a la obra, se meten y los ayudan. Si tienes a tu hijo, tu nieto, llama a Conducta y Conducta te ayuda. Beso.”

Mientras comen junto a miembros del equipo, Dayan comenta: “¿Quieres que te diga una cosa? Nos metemos tanto tiempo sin tanto tiempo sin comer que cuando masticas, como que los músculos de la mandíbula... no sé si te ha pasado alguna vez, que dejo de comer tanto tiempo o de ejercitar la mandíbula por tanto tiempo que cuando comes te muerdes y todo porque los músculos no están ready.”

En la publicación, Conducta escribió: “Dayan y Janet llevan más de un año en las calles de Miami. Hoy, decidieron juntos comenzar una nueva vida. Están listos para entrar a rehabilitación y dejar atrás el dolor. Acompáñalos en este nuevo comienzo.”

Antes de este vídeo, en que manifestaron su voluntad de iniciar el cambio en sus vidas, el proyecto había compartido un primer video donde Dayan se presenta desde un campamento improvisado en la zona de la 32 avenida y la 46, en Miami.

“Buenas tardes, mi gente, por aquí. Yo soy Dayan Santiago, de Regla. Tengo 34 años”, dice al comienzo.

A lo largo del video, muestra su entorno: “Mira Conducta, esto, mira, ahí vive una persona, mira abajo de la sombrilla, aquí vive otra. Mira todas las cositas que dejó Conducta aquí: comida, refresco, natilla, tú sabes, fruit punch, mira para acá. Aquí lo que tienen es un taller de bicicleta. Como toda la gente que andan en la calle, lo que andan es bicicleteando. Aquí arreglan bicicleta. Mira la suite presidencial por allá.”

También explica cuántas personas viven allí: “Aquí hay como, bueno, viviendo, hay como cuatro, como cinco, seis, con una muchacha que viene, pero vienen un millón de gente. Por aquí pasa todo el mundo. Este pasillo aquí es conocidísimo.”

Según la descripción del proyecto, tras grabar ese video Dayan se comprometió a encontrarse con ellos cada día. “Nuestro objetivo es ayudarlo a entrar a un programa de rehabilitación y brindarle una nueva oportunidad de vida.” Añadieron además que las donaciones entregadas, como alimentos y bebidas, fueron posibles gracias al apoyo de Progressive Medical Center.

La historia de Dayan y Janet ha generado miles de comentarios en redes sociales, en los que se combinan la solidaridad, el recuerdo, el dolor, el escepticismo y la intención de ayudar.

Una mujer que se identifica como madre de Dayan comentó en el primer video: “Este muchacho es mi hijo. Me han recomendado que contactara a Conducta. Te he enviado una solicitud de mensaje con el corazón mío destrozado y muy agradecida del apoyo que ustedes están brindando.”

Ante comentarios críticos, respondió: “Mi corazón, yo he hecho mucho por mi hijo. El asunto es más complicado de lo que te imaginas. Mi mayor refugio ha sido esta plataforma de TikTok que me mantiene entretenida y apoyando de alguna manera a otras personas. Recuerda que una madre fuerte mentalmente es lo que mi hijo necesita en estos momentos.”

En otro mensaje agregó: “Claro que yo voy ahí y a otros lugares peores. Estuvo en casa por dos meses, pero ha tenido recaída. Él es muy buen chico y me quiere mucho, pero está atrapado en esta adicción.”

Entre los comentarios, varias personas dijeron conocer a Dayan desde Cuba, especialmente del área cercana a la refinería de Regla. Otros recordaron a Janet y mencionaron cómo ambos “eran diferentes” antes de vivir en la calle.

También se compartieron mensajes de apoyo: “Dios los bendiga y puedan salir adelante”, “Qué tristeza ver a dos jóvenes así”, “Lo que me asombra es ver a alguien de la calle expresándose mejor que muchos influencers”, “Dios les está dando una oportunidad”.

Otros comentarios expresaron dudas sobre la continuidad del proceso: “A la semana se van, ya verán”, “Eso es difícil, pero ojalá puedan salir”. Algunos preguntaron cómo ayudar, e incluso se ofrecieron a contactarlos directamente si llegaban a West Palm Beach.

El caso de Dayan y Janet no es el único que ha sido difundido por Conducta. En los últimos meses, el proyecto ha publicado otras historias de cubanos en situación de calle en Miami, como el de Yuli, conocida como La China de San Antonio, quien también fue reconocida por vecinos y antiguos compañeros de trabajo. También han sido documentados los casos de María del Carmen, una anciana sin techo, y Bárbara, madre de gemelos recién nacidos.

El perfil se ha convertido en una fuente habitual para visibilizar a personas que viven al margen de la sociedad, especialmente migrantes cubanos atrapados en ciclos de adicción, enfermedad, violencia o abandono.

Sobre Dayan y Janet, el proyecto escribió: “Están decididos a cambiar sus vidas, y este es el primer paso hacia una nueva oportunidad.” Dayan, por su parte, lo resumió así: “Yo lo único que necesito es limpiarme, porque las ganas las tengo.”

