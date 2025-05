Piden ayuda para cubana en situación de calle en Miami, conocida como La China de San Antonio"

El proyecto solidario Conducta, con sede en Miami, ha hecho un llamado a apoyar a Yuli, una cubana identificada por varias personas como La China de San Antonio de los Baños, quien actualmente vive en situación de calle en el condado de Miami-Dade.

En un video publicado en TikTok por el perfil @conductadade, Yuli aparece sentada en el suelo, abrazando un peluche, y recordando nombres de personas conocidas: “Recuerdo a la gente de la escuela, a Yoani y a Johana, y a Diasnely... son las que más me acuerdo”. Más adelante, expresa: “Si me pueden regalar un Mademoiselle de Chanel, me gusta mucho el perfume aunque valgan 40 o 50, o el Diamante Blanco”. También agradece a una persona que le hizo llegar ayuda: “Esposa de Damián, muchísimas gracias por todas las cositas. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia”.

Una usuaria identificada como Emily Michel comentó: “Ella trabajaba en la escuela de cine EICTV. Recuerden que los artistas son muy sensibles. Esa chica colaboró con muchos estudiantes de diferentes países en sus cortometrajes y documentales”. Otra persona, Adrian Santos, escribió: “Yuli, la hija de Ritica, vivía frente a mi casa”.

También se ha señalado que en su pasado trabajó en el Sedano’s de la 41 y 4 East, en Hialeah. Una usuaria escribió: “Yuly es una muchacha muy buena y presumida... trabajaba en el Sedano’s de la 41 y 4 East, en los teléfonos”.

En los comentarios se han compartido posibles causas de su situación actual. Una usuaria escribió: “Perder una barriga y a su madre fue lo que la llevó a esto, tristemente”. Otra añadió: “Desde ese entonces empezó con un peluche, a tratarlo como si fuera la niña que perdió embarazada”.

Varias personas han indicado que se le ha visto en las inmediaciones de la 4ta Avenida y 68 Street del West en Hialeah, cerca de un Public Storage. Una usuaria, Claudia0523, comentó: “Hoy la vi ahí mismo, le llevé comida. Si alguien está ayudando o haciendo algo por ella, me dejan saber”. Otra persona respondió: “Todos los vecinos tratamos de ayudar y no se deja”.

El perfil Conducta ha visibilizado otros casos similares en los últimos meses. En febrero, fue publicado el caso de María del Carmen, una anciana de 67 años en situación de calle. En diciembre, el de Bárbara, madre de gemelos recién nacidos que quedó sin vivienda. Y en enero, se difundió la historia de Mayra, quien vive en la calle tras perder a su hija en un accidente.

En el caso de Yuli, los comentarios muestran tanto expresiones de apoyo como debates sobre las causas de su situación. Una usuaria escribió: “Cada cerebro es independiente. La depresión es una enfermedad grave aunque no lo parezca”. Otra dijo: “Es verdad que le encantan los perfumes”, aludiendo a su comentario sobre Chanel. Aunque algunos cuestionan sus decisiones, otros piden evitar juicios y recuerdan su pasado como una persona trabajadora y querida.

“Que Dios te bendiga, Yuli, y salgas de este mal momento. Yo te conocí. Todavía recuerdo como te tiraba la caña, pero me dabas bola, jejejeje”, escribió alguien que dice haberla tratado personalmente. Mientras tanto, en redes sociales continúa el intercambio entre quienes intentan ubicarla para brindarle algún tipo de ayuda directa.

