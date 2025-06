Autodeportados en EE.UU.: Venezolanos muestran el drama con humor y se hace viral

Un video que muestra la supuesta partida de una venezolana de Estados Unidos a su país se ha vuelto viral en las redes sociales con miles de reproducciones en menos de 24 horas.

En la escena, recreada con humor, se ve a una joven que ha decidido autodeportarse y volver a su país tras las medidas adoptadas por la administración Trump.

Pero lejos de mostrarse cabizbaja y derrotada, la chica acude a un oficial de la Policía estadounidense que ni siquiera habla bien español para que la ayude con su equipaje y la lleve al aeropuerto.

"Me estoy yendo pa' mi país, tú no me quieres aquí, me voy. Pero tú me vas a llevar", le dice al agente.

Después de llenarle la patrulla de cosas, la muchacha le espeta que hay que llevar también a un primo suyo.

"Ese chamaco se quedó sin TPS, sin parole y sin carné del Costco. ¿Qué va a hacer aquí?", cuestionó.

Lo más leído hoy:

El video fue grabado por los influencers que se identifican como El Cuartico, muy populares en la afición venezolana.

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la situación de los migrantes venezolanos en Estados Unidos ha sufrido una drástica transformación, marcada por medidas legales restrictivas y una creciente inseguridad jurídica.

El gobierno de Trump canceló la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a cientos de miles de venezolanos en 2021, dejándolos vulnerables a la deportación.

Aunque un tribunal federal detuvo parcialmente esa decisión, extendiendo el TPS hasta octubre de 2026, la Administración respondió inmediatamente con apelaciones, dejando en un limbo legal a unos 600.000 venezolanos.

Además, Trump puso fin al programa de parole humanitario que permitió la entrada legal a casi 530.000 migrantes, incluidos venezolanos, bajo el mandato del expresidente Biden. El clima legal sigue siendo incierto y muchos corren el riesgo de perder su estatus temporal.

Impacto comunitario y reacciones

En áreas con fuerte presencia venezolana, como Doral (Florida), el panorama es de dolor e indignación. Muchos se sienten traicionados, porque durante la campaña electoral el líder republicano afirmó que se perseguiría a los migrantes con delitos.

Las comunidades temen la pérdida de trabajos, separación de familias y la deportación a un país que todavía enfrenta persecución política, hiperinflación y escasez crítica .

Según analistas, por primera vez en décadas Estados Unidos podría enfrentar una fuga neta de inmigrantes, agravando la escasez en sectores clave como la agricultura, la construcción y la hostelería.

En este contexto, el programa de autodeportación impulsado por Trump representa un giro estratégico: en lugar de deportar por la fuerza, se busca persuadir a personas indocumentadas para que abandonen Estados Unidos voluntariamente, con incentivos tácticos y económicos.

Es una nueva estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ofrece a inmigrantes indocumentados un bono de $1,000 por regresar voluntariamente a su país, pagado al confirmar su salida; el vuelo gratuito de regreso, gestionado mediante la app CBP Home (antes CBP One), y la exención temporal de detención o deportación forzada, siempre que se avance en el proceso.

La comunidad venezolana en Estados Unidos se encuentra atrapada entre normas cambiantes y una promesa de estabilidad que parece alejarse.

Mientras tanto, defensores y abogados preparan batallas legales, con la esperanza de proteger los derechos de aquellos que han buscado refugio en medio de una profunda crisis humanitaria.

Preguntas frecuentes sobre la situación migratoria de venezolanos en EE.UU.