Alejandro Cuervo llega a Miami y llueven las críticas en redes: "Están sacando cubanos de USA y entran estos"

El actor cubano Alejandro Cuervo ha aterrizado en Miami y su llegada no ha pasado desapercibida. La Familia Cubana compartió en un video la llegada del artista a suelo estadounidense y se ha desatado una fuerte polémica.

“Uno de los tantos sueños cumplidos, ya estuve en Europa, en parte de América y bueno, venir a Estados Unidos realmente es un sueño, tengo muchísimos amigos, pertenezco al proyecto de La Familia Cubana. Ya saben mi gente, Cuervo en la USA”, expresó en el video que compartió este perfil en Facebook.

Aunque muchos usuarios le dieron la bienvenida, los comentarios se llenaron rápidamente de críticas y cuestionamientos por su presencia en Estados Unidos, en medio de un contexto migratorio tenso para los cubanos.

La publicación de La Familia Cubana anunciando su llegada fue escenario de reacciones divididas. Mientras algunos lo felicitaban, otros manifestaron su inconformidad y lo acusaron de comunista y de no haber sido crítico contra el régimen cubano.

“Cómo este tipo entró a los Estados Unidos, cómplice de la dictadura cubana, mientras hay cientos de opositores que no han podido”; “Bendiciones para ti socio, pero por respeto a tus paisanos que están siendo deportados injustamente y sin motivos, no debías ni hacer ese vídeo ya que eres parte de la familia cubana como tú mismo dijiste. Respétate cubano”; “Qué hace él aquí cómo y por qué. No por nada pero cómo entró”; “Lo bueno le gusta todo el mundo todos acaban en tierras de libertad”; “No entiendo están sacando cubanos de USA y entran estos”; “Otro que nunca ha defendido a ningún cubano de a pie necesitado, otro oportunista”; “Pero es en serio siguen permitiendo entrar a estos descarados y los que están aquí los están deportando, pero qué es esto”, increparon algunos internautas.

La controversia se intensifica debido al historial público de Cuervo, quien ha preferido mantenerse al margen de las posturas críticas hacia la dictadura en Cuba.

Hace apenas unos días, el actor regresó a Cuba junto a su esposa e hijos, tras un viaje familiar por España que compartió en redes sociales. Ahora, con su presencia en territorio estadounidense, la conversación se ha encendido, reflejando el malestar que generan ciertas figuras públicas cubanas cuando pisan suelo estadounidense sin haber denunciado los abusos del régimen.

Hasta el momento Alejandro no ha dicho si se trata de un viaje definitivo a Estados Unidos o si es otra de sus escalas turísticas por diversos países.

