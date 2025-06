Tras cumplir el sueño de comprarse una casa, madre cubana celebra "el momento más esperado"

“Estoy más feliz que una lombriz”, dice la tiktokera cubana @anita.cubanita64 en un video viral donde muestra cómo va quedando su nueva casa en Cuba. “Yo ahora mismo no quepo dentro de mi cuerpo”, afirma mientras enseña detalles de la cocina decorada con papeles reciclados y mariposas pegadas con “pegolín”.

“Me puse a hacer un café para ver si yo me sentía realizada”, comenta al mostrar lo que llama su “lugarcito preferido”, donde también colocó velas aromáticas: “Ahora como yo soy influencer, yo me quiero hacer la de las velitas y las cosas”.

“Esto es una locura, pero nada mi amor, aquí estábamos nosotros batallando con este perro calor que había”, relata. “Por suerte todavía había corriente”, añade. “Aquí tú mirabas para un lado y estaba todo regado, y como tú mirabas para el otro estaba todo en el suelo”.

Sobre su nuevo electrodoméstico, expresó: “Mi lavadora… qué te puedo decir de la felicidad tan grande que yo tengo”. También compartió: “Esto ni pegaba y se caían 68 veces”, en referencia a las mariposas decorativas. “Yo me he mudado ya como cinco veces, ya yo no aguanto una mudanza más”, dijo.

El video ha provocado cientos de reacciones. Entre los comentarios más destacados se repiten frases como: “Disfrútala mucho, te la mereces”, “Felicidades por tu logro”, “Qué alegría más grande”, o “Me hiciste llorar de emoción”. Otros señalaron: “No es tu casita, es tu casa. Hay que manifestar en grande”.

Desde distintos países, seguidores preguntaron: “¿Es comprada o alquilada?”, “¿Se puede comprar casa en Cuba?”. En publicaciones anteriores, Anita había explicado: “Pagas, compras y es tu propiedad”. También dijo: “El mérito no es solamente mío, sino de todos ustedes, por cada detalle, por cada comentario”.

Días atrás, la joven había compartido: “Sé que no es mucho, pero para mí es el sacrificio de muchísimo tiempo, y el futuro de mi bebé”. Este testimonio forma parte del proceso que ha documentado desde que anunció la compra de su casa en TikTok, agradeciendo el apoyo recibido en redes y detallando cada paso de la transformación del hogar.

En otro video reciente mostró el proceso de pintura, limpieza y preparación para mudarse, generando también una oleada de apoyo en los comentarios. “Hoy era un día super importante porque hoy tocaba terminar de pintar”, dijo entonces.

La historia de Anita coincide con la de otras jóvenes cubanas que también han logrado comprar casas en la isla gracias a sus ingresos generados desde redes sociales. En otro caso reciente, la influencer @caliope128 compró una vivienda en Villa Clara con los ingresos obtenidos en TikTok.

“Déjenme dicho qué les pareció este lugarcito”, pidió Anita al cierre del video. Su historia continúa generando empatía y apoyo desde múltiples rincones del mundo.