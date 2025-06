Influencer española pide no viajar a Cuba: "No es un destino exótico, es una cárcel a cielo abierto"

“Cuba no necesita más turistas, sino libertad, justicia y verdad”. Con estas palabras, la influencer española Laura Méndez lanzó un contundente mensaje en redes sociales para desalentar los viajes turísticos a la isla, denunciando la realidad que —afirma— se oculta detrás de la postal de playas y mojitos que promociona el régimen.

El video, grabado durante su estancia en Cuba en 2022 y republicado recientemente en TikTok, ha vuelto a viralizarse con miles de interacciones. En él, Méndez advierte: “Mira esto antes de comprar tu vuelo”, y comienza su mensaje diciendo: “¿Vas a Cuba de vacaciones? Cuba para muchos es un paraíso caribeño, playas, mojitos, música... pero detrás de esa postal hay una realidad que los turistas no ven, y el régimen cubano se esfuerza mucho por esconderlo”.

La joven afirma que “mientras tú estás en un hotel de cinco estrellas, hay cubanos haciendo colas de ocho horas por un poco de pan” y que “en Cuba hay comida, sí, pero solamente para los que tienen acceso a dólares o euros”. Denuncia también que “la mayoría cobra en pesos cubanos y no pueden comprar ni un litro de aceite porque vale 10 euros y el salario mínimo es de 20”.

El video ha generado un amplio respaldo en redes sociales. Muchos cubanos agradecen la valentía de la influencer, con mensajes como “Gracias por decir la verdad”, “Patria y Vida”, “Abajo la dictadura” o “Gracias por ser nuestra voz”. Algunos usuarios también señalaron que su testimonio tiene más impacto que el de muchas figuras públicas cubanas radicadas en el extranjero.

En su mensaje, Laura Méndez sostiene que “esto no es una opinión, es una realidad documentada por organismos oficiales” y añade: “¿Sabías que si ellos publican esto en las redes sociales como queja pueden acabar en la cárcel? Hay cientos de presos por decir la verdad”.

Asimismo, denuncia que “el régimen promueve el turismo como fuente de ingresos, pero ese dinero no va al cubano; va al ejército y a la élite del Partido Comunista”. En su cierre, afirma: “Si vas a Cuba y no dices lo que está pasando, estás financiando y apoyando una dictadura. No es un destino exótico, es una cárcel a cielo abierto para millones de personas”.

El mensaje concluye con un llamado directo: “Lo mínimo que puedes hacer es no ser cómplice de este abuso. Así que no viajes a Cuba y no mires para otro lado. Comparte esto para que la gente sepa realmente lo que está pasando”.

La mayoría de los comentarios en redes sociales han sido de apoyo. Muchos cubanos dentro y fuera de la isla han agradecido su gesto, con mensajes como “Gracias por exponernos al mundo”, “Tu video ha dicho lo que muchos no podemos decir” y “No más viajes que financien a la dictadura”. Algunos usuarios criticaron que haya viajado a Cuba, pero otros lo justificaron: “Si no hubiera ido, no se hubiera enterado”.

Un discurso coherente

No es la primera vez que Laura Méndez expresa su postura crítica sobre la situación en Cuba. En mayo pasado, criticó al youtuber mexicano Luisito Comunica por mostrar una imagen edulcorada de la isla. “Ha comido más en un día que un cubano en todo un mes”, dijo entonces, señalando que “lo que mostró no es la Cuba real que viví yo y que viven millones de cubanos cada día”.

También aseguró que, incluso con dinero, la vida en Cuba es insostenible: “Me fui con cinco kilos menos pese a tener 2.000 euros en el bolsillo”.

Otros casos similares

Laura Méndez se suma a una creciente ola de influencers y creadores de contenido internacionales que denuncian la situación en Cuba desde su experiencia personal.

Los españoles del podcast Black Mango describieron la isla como “una cárcel de cielo azul”; el youtuber Juanjo Dalmau ha mostrado la miseria en agromercados y barrios de La Habana donde “la carne está llena de moscas”; y el estadounidense Adventure Elliot habló directamente de una “crisis humanitaria” con edificios en ruinas, familias en condiciones precarias y una migración interna desesperada.

En todos los casos, los testimonios coinciden en denunciar la represión, la escasez de alimentos, la censura digital y el uso del turismo como herramienta de propaganda.

Laura Méndez, por su parte, se ha sumado con su nuevo vídeo al siempre abierto debate sobre el papel del turismo en Cuba y la responsabilidad ética de quienes visitan o promueven el país. Su postura no deja lugar a dudas: “Cuba no necesita más turistas, sino libertad”.

