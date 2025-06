Daniela Reyes más enfocada que nunca tras romper con Yomil: "La vida comienza muchas veces"

La influencer cubana Daniela Reyes ha dejado claro en sus redes sociales que está viviendo una nueva etapa, más centrada y en equilibrio, tras su ruptura con el reguetonero Yomil Hidalgo.

En su perfil de Instagram, Daniela compartió un video en el que se le ve en bikini, disfrutando de un día de playa entre la arena y el mar.

“La vida comienza muchas veces… y eso es lo más bonito de vivir”, escribió junto a las imágenes, en las que luce relajada y sonriente, proyectando una energía de renovación.

Además, en sus historias, la influencer reveló que ha estado más enfocada que nunca en sus rutinas diarias, en especial en el ejercicio, como una forma de autocuidado emocional.

“Hacer ejercicios es una de las cosas que a mí siempre me ayuda a mantenerme enfocada, en mis rutinas, a sentirme bien. Cuidarme en los momentos así más complicados de la vida es lo que siempre me ha salvado, lo que siempre me ha mantenido con estructura, con el norte, con el foco. A eso voy, a comenzar la semana de la manera adecuada”, dijo en un video desde su auto, vestida con ropa deportiva.

Daniela, que ha compartido momentos de vulnerabilidad con sus seguidores, parece estar tomando las riendas de su vida con una actitud positiva y empoderada tras su separación. Su mensaje ha resonado entre miles de fans que la han acompañado en esta etapa de transición.

