Así será la boda del año: Todo listo para el "sí, quiero" de Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Venecia

Bajo el sol del Adriático y entre los canales centenarios de una de las ciudades más hermosas del mundo, el magnate de Amazon, Jeff Bezos, y la periodista de origen mexicano, Lauren Sánchez, se disponen a celebrar una de las bodas más costosas, exclusivas y polémicas de lo que va de siglo.

Con un presupuesto que oscila entre 10 y 30 millones de dólares, un despliegue logístico de película y una lista de invitados que incluye lo más exclusivo del mundo del espectáculo, la política y la realeza, el enlace ha transformado a Venecia en un escenario blindado y, también, en el epicentro de protestas ciudadanas.

Un itinerario secreto, pero lujoso y extenso

La boda se extiende del 24 al 29 de junio y cuenta con una secuencia de eventos cuidadosamente planificada:

25-26 de junio: llegada de los invitados en 90 jets privados al aeropuerto Marco Polo. Los hoteles Aman, Gritti Palace, Cipriani, Danieli y St. Regis fueron reservados en su totalidad para alojar a los asistentes.

27 de junio: ceremonia en la isla de San Giorgio Maggiore, entre los históricos claustros de la Fundación Cini y el Teatro Verde, un anfiteatro de piedra blanca con capacidad para 1,500 personas.

28 de junio: gran fiesta de gala en el Arsenale, con actuación de Lady Gaga y fuegos artificiales frente a la Plaza de San Marcos.

Durante la semana: degustaciones de pastelería local a cargo de Rosa Salva Venetia, y espectáculos musicales con artistas como Matteo Bocelli.

Entre los espacios reservados para la celebración también figura el Aman Venice, un hotel de siete estrellas con vistas al Gran Canal, donde también se casaron George y Amal Clooney.

Lista de invitados: la élite global

La lista, aunque confidencial, incluye a unas 200-250 personas y brilla por su diversidad e impacto mediático.

Entre los confirmados o esperados se encuentran:

Celebridades: Kim Kardashian, Kris Jenner, Beyoncé, Jay-Z, Katy Perry, Orlando Bloom, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Mick Jagger, Oprah Winfrey.

Políticos y figuras públicas: Ivanka Trump, Jared Kushner, Donald Trump Jr., la reina Rania de Jordania.

Empresarios y multimillonarios: Bill Gates, Brian Grazer.

Muchos de ellos han llegado a bordo de cinco superyates anclados frente a la laguna.

Bezos y Sánchez, por su parte, han estado celebrando a bordo del Koru, su emblemático yate de 127 metros y 500 millones de dólares, donde ya festejaron el cumpleaños del hijo de Sánchez con una fiesta de la espuma.

27 vestidos y una petición especial

Lauren Sánchez ha preparado un verdadero desfile de alta costura: se habla de 27 vestidos distintos, con el principal diseño nupcial firmado en exclusiva por Óscar de la Renta.

Otros modelos de Dolce & Gabbana y Galia Lahav complementarán su glamuroso vestuario.

Sin embargo, Bezos y Sánchez han sorprendido con una petición inusual para sus invitados: “Por favor, no regalos”, dicen en la invitación.

En lugar de obsequios, la pareja solicita donaciones a causas benéficas venecianas, como la Oficina de la UNESCO en Venecia, la organización GORILA para la restauración de hábitats de la laguna y la Universidad Internacional de Venecia:

“Este lugar mágico nos ha regalado recuerdos inolvidables. Esperamos que gracias a estos esfuerzos y a su colaboración, Venecia siga inspirando asombro a las generaciones venideras”, se puede leer en la carta que han recibido los invitados.

"Esto es oligarquía. Es obsceno. Mientras el 60% vive al día y sus hijos pasan hambre, Jeff Bezos, con una fortuna de 230 mil millones de dólares, viaja a Venecia en su yate de 500 millones de dólares para una boda de 20 millones y gasta 5 millones en un anillo, mientras que su tasa impositiva real es de tan solo el 1,1%. ¡Acabemos con esta oligarquía!", escribió en X el senador demócrata Bernie Sanders.

Un cambio de planes inesperado: Del arte renacentista a una fortaleza medieval

Inicialmente, la pareja tenía previsto celebrar la ceremonia en la histórica Scuola Grande della Misericordia, una joya del Renacimiento veneciano.

Sin embargo, debido a preocupaciones de seguridad y a la creciente presión de movimientos ciudadanos como "No Space for Bezos", el evento fue trasladado discretamente al Arsenale de Venecia, un antiguo astillero militar amurallado, más fácil de aislar y controlar.

Esta decisión fue también una respuesta al creciente malestar de los residentes, que critican la conversión de Venecia en una “ciudad decorado” para oligarcas, y al temor de manifestaciones como la del 28 de junio, cuando activistas intentarán bloquear el acceso de los invitados al centro histórico.

Protestas, seguridad extrema y un debate urbano

Pese al hermetismo, la dimensión del evento ha generado un amplio rechazo social.

El grupo “No Space for Bezos” denuncia que: “El Ayuntamiento ve Venecia como la gallina de los huevos de oro”, en palabras de Marta Sottoriva, activista local.

La protesta culminó con la instalación de una pancarta de 400 metros cuadrados en la Plaza de San Marcos, firmada por Greenpeace y "Everyone Hates Elon", con el mensaje:

“If you can rent Venice for your wedding, you can pay more taxes” (“Si puedes alquilar Venecia para tu boda, también puedes pagar más impuestos”).

Ante la tensión, Bezos ha contratado un equipo de exmarines estadounidenses para garantizar la seguridad de los invitados y ha reforzado la logística local con 60 taxis acuáticos y 400 góndolas reservadas, limitando severamente el transporte público.

Un compromiso bajo los reflectores

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se comprometieron en mayo de 2023 durante unas vacaciones en el sur de Francia.

Desde su primera aparición como pareja en 2019, han sido objeto de intensa cobertura mediática.

Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, ocupa actualmente uno de los primeros lugares entre los hombres más ricos del planeta. Sánchez, periodista y empresaria, ha combinado su carrera mediática con proyectos en aviación y espacio.

El enlace Bezos-Sánchez no solo marca un hito en cuanto a ostentación y logística, sino que simboliza una tensión creciente entre el lujo desbordado y la sostenibilidad urbana.

Venecia, joya amenazada por el turismo de masas y el cambio climático, se convierte esta semana en escenario de ambos mundos: el del amor a gran escala y el de la resistencia ciudadana.