Avistan impresionante tromba marina cerca de Varadero

Una tromba marina fue avistada este miércoles al oeste de la Península de Hicacos, en la provincia de Matanzas.

Según reportó en Facebook el meteorólogo Henry Delgado Manzor, el fenómeno fue observado a las 9:40 a.m. desde la zona del peaje en la Vía Blanca, justo a la entrada del balneario turístico de Varadero.

Según el especialista, la tromba presentó poco movimiento y su duración fue de aproximadamente 10 minutos.

Delgado compartió una imagen y un video breve del evento natural, captados por el aficionado Eddy Hernández Rodríguez, a quien agradeció públicamente por el reporte.

Las trombas marinas, también conocidas como mangas de agua, son columnas de aire en rotación que se forman sobre superficies acuáticas.

Aunque visualmente impresionantes, en muchos casos no representan peligro si no tocan tierra o si no hay embarcaciones cerca.

Sin embargo, continúan fascinando por su fuerza y belleza, independientemente del lugar donde se formen.

Recientemente, dos trombas simultáneas fueron captadas en la costa de Florida, un fenómeno poco común que generó sorpresa entre los testigos por la cercanía entre ambas columnas de aire giratorias.

En otro evento similar, una tromba se formó sobre el mar en la zona de Artemisa, en un momento donde las condiciones meteorológicas propiciaban inestabilidad atmosférica.

Aunque no causó daños, su presencia generó un espectáculo natural impactante y fue registrada en video por residentes locales, evidenciando la atención que despiertan estas formaciones.

