"No pienso dejarle ni un céntimo a la dictadura": Cubana en España descarta volver a la isla, ni de visita

Una cubana en España ha generado debate en TikTok tras declarar que no piensa regresar a Cuba, ni siquiera de visita, mientras el país siga gobernado por una dictadura. En un video publicado en su cuenta @amuletoss_by_yuni, respondió a un comentario que le preguntaba si había nacido en España. “No, no nací en España, nací en Cuba. Me vine con 20 años, llevo aquí 27, con lo cual va ganando España por goleada y ganará muchísimo más porque a Cuba no pienso ir ni de visita”, afirmó.

La mujer detalló que solo ha viajado a la isla dos veces desde que emigró, y que ambas experiencias fueron difíciles. “La primera vez porque me venció la nostalgia, porque era un año y poco y acababa de dar a luz. La segunda porque fui con mi hijo con un año. Lo pasé fatal, por cierto. Mi hijo un poco más y se queda allí, porque allí no encuentras medicina, no encuentras veinte mil cosas”, relató. Su último viaje fue en 2006, cuando regresó exclusivamente para tramitar documentos para sus hermanos.

“Yo tengo mi familia principal aquí, con lo cual a mí en Cuba no se me ha perdido nada. Y no la pisaré. No tengo esa necesidad”, afirmó. Además, fue tajante en cuanto al régimen cubano: “No estoy dispuesta a pasar por debajo de un balcón y que se me caiga en la cabeza, ni a pasar trabajo ni necesidades, ni nada de eso. Tampoco pienso dejarle ni un céntimo a la dictadura. Lo siento, pero por ahí no paso”.

Las declaraciones provocaron decenas de reacciones en la propia plataforma, dividiendo opiniones entre quienes respaldan su postura y quienes la critican. Muchos apoyaron su decisión y compartieron vivencias similares: “Yo hace ocho años no voy ni pienso ir. No es renunciar a tus raíces, es sentido común”, comentó una usuaria. Otro escribió: “Llevo 24 y no pienso volver. No alimento dictadura. Señora, vaya usted a ver las montañas de basura”.

Varios usuarios defendieron que no se trata de una negación del origen, sino de un rechazo consciente a las condiciones en que vive el pueblo cubano. “No reniega de sus raíces ni su patria. Reniega de la miseria y tristeza en que la dictadura tiene sometido al pueblo cubano”, señaló un comentario. Otro apuntó: “Quizás seas más cubana que muchos que van todos los años. La gente confunde y mezcla las cosas”.

Algunas opiniones resaltaron el conflicto emocional que implica esa decisión: “Llevo 20 años aquí y tengo a mi Cuba en el corazón. Muchas veces me pregunto cómo se hace para desprenderse de todo eso. Yo no he podido y creo que nunca voy a poder”. Otra persona afirmó: “Amo mi tierra y siento nostalgia, pero de momento no quiero volver. Casi ya no me queda nada ni nadie allí. Cada vez está peor”.

Sin embargo, las críticas también se hicieron notar. Algunos usuarios acusaron a la cubana de “renegar de su patria” y consideraron que sus palabras eran demasiado duras. “El que reniega de su patria y sus raíces… la vida da tantas vueltas que uno nunca sabe dónde termina”, expresó un comentario. Otro replicó: “Nunca se dice ‘de esa agua no beberé’, el mundo da muchas vueltas”.

Varios comentarios se centraron en el cambio de acento de la mujer, a quien acusaron de haber “perdido” el habla cubana. “Niña, habla cubano”, escribió una usuaria, mientras otra ironizaba: “Llevas 27 años y hablas así, jajaja”. Frente a esto, hubo quienes salieron en su defensa: “Ella decide hablar como le dé la gana, como ustedes deciden andar opinando en la vida de los demás”.

Otros llamaron a respetar las decisiones individuales sin juzgar: “Cada uno hace de su vida lo que quiere y de su culo un tambor. Respeten y sean felices”, comentó alguien. Otro mensaje insistía: “No dejarás de ser cubana por eso jamás. Mis respetos”.

El vídeo, que sigue sumando reacciones, reaviva un viejo debate entre cubanos emigrados: el dilema entre el apego a las raíces y el rechazo al sistema que los obligó a irse. Mientras algunos optan por mantener el vínculo con su tierra a pesar de todo, otros, como esta cubana en España, han decidido cortar todo lazo con el país mientras no cambien las condiciones. Y lo hacen sin nostalgia, ni culpa.

