Romina Marcos está celebrando sus 30 años como solo ella sabe: con mucho amor, nueva música y un mensaje poderoso. Desde las playas de Bacalar, la hija de Niurka Marcos compartió un momento súper romántico con su novia, la doctora Laura Salazar, mientras sonaba un adelanto de su nueva canción, “Lesbiana”, que se estrena este 26 de junio.

En los videos publicados en Instagram y TikTok, se puede ver a la pareja besándose en el mar, abrazadas en una cabaña frente al agua, y derrochando química mientras suena de fondo una frase que ya es himno: “Soy la envidia de ellas”.

Pero ese no es el único verso que ha conectado con sus fans. En otro fragmento que Romina adelantó con emoción, canta: “Es la primera vez que pruebo algo así, resulta que todos sabían, solo me faltaba a mí, y llegó ella que se ve tan linda aun estando triste y ahora me veo más bella al lado de ella.”

Romina no solo celebra el amor, sino también el proceso de autoaceptación, y lo hace con un tema que promete convertirse en un éxito durante el Mes del Orgullo LGBTQI+. A diferencia de muchos artistas que se suman al Pride por estrategia, Romina habla desde su propia historia como mujer abiertamente lesbiana, sin adornos ni filtros.

El cumpleaños también trajo transformación exterior. La artista sorprendió hace unos días a todos con un radical cambio de look: se rapó completamente el cabello, como una forma simbólica de renacer, cerrar ciclos y comenzar una nueva etapa sin miedo. Aunque algunos la confundieron al principio, la mayoría celebró su valentía con mensajes de cariño y admiración.

Por su parte, Laura Salazar también publicó un video donde se las ve abrazadas y enamoradas, reforzando el mensaje de un amor visible, tierno y sin etiquetas. La química entre ellas ha conquistado a miles, y en redes ya son calificadas como “la pareja que todas quieren ser”.

“Lesbiana” no es solo una canción: es un acto de visibilidad, libertad y amor propio. Y Romina lo celebra como debe ser: con orgullo, con arte y muy enamorada.

