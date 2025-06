Denuncian muerte de un niño por presunta negligencia médica en hospital de La Habana

Luis Fabián Rojas Rodríguez tenía apenas 11 años cuando murió, el 7 de octubre de 2024, tras una larga cadena de errores médicos en el Hospital Pediátrico de Centro Habana.

Su caso, recién documentado por CubaNet con testimonios desgarradores de sus familiares, genera una profunda indignación y expone, con crudeza, las fallas sistémicas del sistema de salud cubano.

La familia del menor mantiene en curso una lucha por justicia, denuncian públicamente lo ocurrido y exigen responsabilidades por lo que consideran una negligencia médica imperdonable.

Un diagnóstico fallido desde el inicio

La tragedia comenzó el 20 de agosto de 2024, día en que Fabián fue llevado al médico por un fuerte dolor abdominal.

A pesar de que los síntomas sugerían una apendicitis, los galenos recién graduados lo enviaron a casa con una simple recomendación de dieta blanda, basándose en un presunto cuadro viral compatible con el virus Oropouche.

No le hicieron análisis y no le hicieron ningún estudio diagnóstico.

El error fue devastador. En menos de 48 horas, el niño ya no podía comer ni beber agua, y el dolor se había intensificado.

El 22 de agosto, sus padres lo llevaron de urgencia al Hospital Pediátrico, donde finalmente se confirmó la verdadera causa: una apendicitis perforada.

A pesar del diagnóstico certero, el calvario no terminó allí. Aunque fue ingresado a las 8:00 a.m., no fue operado hasta doce horas después.

Una recuperación que solo fue apariencia

Después de la cirugía, Fabián experimentó una aparente mejoría. Caminaba, se alimentaba y respondía a estímulos con normalidad, pero las fiebres no tardaron en llegar.

Según el testimonio de su madre, Mailyn Rodríguez Hechavarría, los médicos minimizaron la situación: lo trasladaron de terapia intensiva a intermedia, y luego a una sala ordinaria sin realizar estudios postoperatorios ni cultivos que permitieran detectar posibles infecciones.

La única indicación médica que recibió fue anotar las temperaturas del niño y entregarlas a la enfermera. Mientras tanto, Fabián se deterioraba.

Para su familia, era evidente que los antibióticos administrados no estaban haciendo efecto, lo que levantó la sospecha de que ni siquiera le estaban suministrando los medicamentos correctos.

“Venían con la jeringuilla cargada de agua, en lugar del antibiótico. Esa es la única explicación para que Fabián no rebasara la infección”, afirmó en declaraciones al citado medio Melissa Rojas, hermana de menor fallecido.

El caso también refleja prácticas insólitas en el hospital. En un momento, al no tener una cánula adecuada, le colocaron la tapa de un pomo en su lugar.

Complicaciones fatales y errores quirúrgicos

El 2 de septiembre, 11 días después de la primera operación, los médicos decidieron intervenir nuevamente a Fabián.

El retraso fue letal. Ya presentaba sepsis generalizada.

En esta nueva intervención le extrajeron líquido del abdomen y descubrieron hematomas internos, aparentemente causados por la primera cirugía.

A partir de ese momento, su salud entró en caída libre: sufrió hipoglucemias, neumotórax, fallos renales, y varios paros respiratorios.

Para más desgracia, durante la intubación, le perforaron el esófago.

Más adelante, al colocarle una sonda nasogástrica, le perforaron un pulmón. Estuvo trece días conectado a un ventilador sin recibir una traqueotomía, lo que lo llevó a un estado de desnutrición severa.

Según el testimonio de la madre del menor a CubaNet, ni siquiera fueron informados antes de realizarle procedimientos invasivos.

Fabián ya estaba técnicamente muerto dos días antes de su fallecimiento, pero los padres solo lo supieron después.

La denuncia familiar y el silencio institucional

La familia presentó una queja formal ante el Ministerio de Salud Pública. Se organizó una reunión con una comisión médica, presidida por la Dra. Katherine Chivás Pérez.

No obstante, a la reunión solo asistieron dos doctoras, una de ellas la Dra. Milagros, quien intentó justificar los hechos con base en la historia clínica, un documento redactado por el propio personal médico y al que los pacientes no tienen acceso.

La Dra. Milagros reconoció algunos “accidentes” durante los procedimientos, pero descartó que hubiera negligencia, alegando más bien “falta de comunicación” con la familia.

Para los padres, esa explicación fue inadmisible. Firmaron su desacuerdo y anunciaron que llevarían el caso a la Comisión Médico-Penal. Hasta la fecha, no han recibido respuesta.

“No hubo ningún interés por salvar la vida de mi hijo”, denuncia el padre.

“Tiene que haber una consecuencia, tiene que haber una reparación para nosotros, los familiares. Por la vida de nuestro niño que se perdió”, concluye la hermana de Fabián.

