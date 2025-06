Llegan a Cuba cenizas de joven cubano fallecido en Rusia

Vídeos relacionados:

Las cenizas del joven cubano Darien Heredia, fallecido en Rusia el pasado mes, llegaron a su natal Vista Hermosa, en Santiago de Cuba, donde los allegados podrán darle un último adiós.

Según confirmó este viernes en Facebook el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, los restos mortales del cubano ya están con sus familiares.

"Llegaron a Santiago de Cuba las cenizas del joven de la localidad de Vista Hermosa que falleció en Rusia. Las más sentidas condolencias para sus familiares", escribió Mayeta.

Darien Heredia había emigrado a Rusia hace más de un año con el propósito de buscar una vida mejor pero perdió la vida repentinamente por causas aún desconocidas.

Una amiga del joven, citada por Mayeta, contó que el cubano tenía gripe, tos y estaba vomitando la sangre. La novia de Heredia comunicó a los allegados en Cuba que lo llevaron para terapia intensiva, donde se mantuvo inconsciente durante dos días y, posteriormente, falleció.

Captura de Facebook Lo más leído hoy:

Mayeta también indicó que se desconocen las causas exactas del fallecimiento: “Hasta ahora no se conoce con exactitud la causa de su fallecimiento, y hasta que no den los resultados en la morgue, pide que no divulguemos el diagnóstico”, explicó. En su mensaje, pidió desmentir los rumores de que murió en la guerra.

La noticia de la llegada de las cenizas conmovió a la localidad de Vista Hermosa, donde lo describen como un joven amable y cariñoso.

"EPD, mi gran vecino de Vista Hermosa. Mi pésame para familia, Miriam, mija y su mamá. Conño, fuerza, no es fácil perder un hijo. Un gran amigo de mis hijos, un beso al cielo y que dios lo tenga en un lindo lugar", escribió una conocida del joven.

"Mucha fuerzas para toda la familia amigos y mis vecinos ..EPD Guerrero .. Dios te tenga en el mejor lugar", agregó otra persona.

La noticia de su fallecimiento sigue provocando una ola de reacciones en redes sociales, llenas de dolor y pesar por parte de amigos y conocidos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y recuerdos afectuosos hacia Darien, reflejando el impacto que tuvo su vida en quienes lo conocieron.

Muchos cubanos emigran a Rusia en busca de mejores oportunidades económicas y condiciones de vida, aunque enfrentan riesgos significativos.

El caso de Darien se suma a otros de cubanos que han fallecido en Rusia, algunos de ellos involucrados en el conflicto bélico con Ucrania, a menudo motivados por promesas económicas que no siempre se cumplen.

Preguntas frecuentes sobre el fallecimiento de Darien Heredia y la migración cubana a Rusia