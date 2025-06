Cubano muestra su compra de comida en Cuba y lo que pagó: “Con lo que gastamos, podríamos comprarnos una casa”

Un cubano mostró en un video compartido en TikTok lo que pudo comprar con 5 mil pesos cubanos en alimentos, y denunció la crítica situación económica que enfrenta para sobrevivir día a día en la isla.

“Ahora acabo de llegar con mi pareja de comprar comida, que no teníamos, literal, ya no teníamos arroz, ya no teníamos plato fuerte, estaba pelado medio”, comentó el usuario identificado como @yoel_daniel0 mientras enseñaba lo que habían adquirido.

En el video, el joven muestra que con ese dinero solo pudieron comprar cinco libras de arroz, frijoles, picadillo, frutas (manguitos), sal y ajo, además de un paquete de salchichas congeladas que ya tenían en casa.

“En esto aquí nada más, señores, hay cinco mil pesos, nosotros estábamos sacando cálculo. Señores, la vida en Cuba está difícil”, añadió el joven.

También reflexionó con frustración: “Si yo saco un cálculo de lo que uno gasta en comida, oye, yo creo que nos pudiéramos comprar hasta una casa, se los juro”.

El video se ha viralizado en redes sociales, donde muchos usuarios cubanos han compartido experiencias similares sobre el alto precio de los alimentos en la isla y las dificultades para alimentar a sus familias con los ingresos actuales.

La inflación, el desabastecimiento y los bajos salarios siguen marcando la cotidianidad de la mayoría de los cubanos, quienes a menudo recurren a las redes sociales para denunciar la grave crisis económica que atraviesa el país.

