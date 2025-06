Vídeos relacionados:

La influencer y actriz cubana Daniela Reyes compartió en sus redes sociales cómo enfrenta los comentarios negativos que recibe en internet, especialmente en medio del revuelo mediático generado tras su reciente ruptura con el reguetonero Yomil Hidalgo. La pareja, que estuvo junta durante cinco años, confirmó su separación hace apenas unos días, generando gran atención entre sus seguidores y medios de entretenimiento.

A través de una historia publicada en Instagram, Daniela dejó claro que no tolera ataques personales ni mensajes cargados de odio. "El hate y los comentarios que vienen con mala intención los bloqueo sin pensarlo. A mi casa no me viene a molestar nadie", escribió, acompañando el mensaje con emojis que reflejan una mezcla de humor y firmeza.

No obstante, la joven también expresó su apertura al diálogo respetuoso y al aprendizaje. “Pero las críticas constructivas, dichas con respeto y con la intención de ayudarme a crecer, las recibo con cariño y humildad. Siempre estoy abierta a mejorar”, afirmó en la misma publicación, evidenciando una actitud serena y madura frente al escrutinio público.

Sus declaraciones llegan en un momento delicado, en el que su vida personal ha sido objeto de comentarios y especulaciones. Tras cinco años de relación con Yomil —una de las parejas más mediáticas del entretenimiento cubano—, Daniela ha optado por mostrarse fuerte y centrada en su crecimiento personal.

Captura de Instagram / Daniela Reyes

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, muchos de los cuales aplaudieron su postura y le enviaron mensajes de apoyo. Con este gesto, Daniela demuestra que, más allá de los altibajos sentimentales, está comprometida con su bienestar emocional y con mantener un ambiente positivo en sus plataformas digitales.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la ruptura de Daniela Reyes y Yomil Hidalgo