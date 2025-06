Lo que no le gusta de Dominicana a esta cubana: "Si salgo de Cuba espero que por lo menos aquí pueda tener luz"

Una joven cubana que vive en República Dominicana desató una ola de comentarios en TikTok al enumerar, con tono respetuoso pero directo, varios aspectos del país que no le agradan. “Esto lo digo desde el respeto”, aclaró antes de abordar temas como el ruido, los apagones, el tráfico o la inseguridad.

“Estas son cosas que no me gustan de la República Dominicana, señores, y antes de decirme ‘vete para tu país’ y funarme en los comentarios, tómense un minutico de su tiempo en escuchar”, dijo Mónica, identificada como @cubana_en_rd.

La primera situación que mencionó fue la costumbre de decir “estoy llegando” cuando en realidad la persona aún no ha salido. “Ay, eso me pone pero súper loca. Señores, no es cuestión de que yo te pueda esperar, que tú tengas algún problema o algo así. Por favor, dime la verdad, dime ‘mira Mónica, yo me estoy bañando pero yo te llego en 30 minutos’, tiempo real, porque si tú me dices ‘yo estoy llegando’ yo voy a pensar que tú estás llegando de verdad. Entonces no me hagas eso, manito lindo, por favor”.

Sobre el ruido en su comunidad, contó: “Los otros días estuvimos en un live y eran 10:30 de la noche y mis vecinos tenían un teteo a todo lo que daba, y ustedes saben que muchas personas realmente de domingo para lunes tienen que levantarse temprano para ir a su trabajo, los niños para la escuela. Entonces eso no me gusta, lo poco que se respeta la tranquilidad del vecino. Eso es algo que de verdad aquí yo lo veo muy mal, y que siento que se puede trabajar y mejorar”.

También habló sobre el tránsito y la inseguridad vial: “Es la indisciplina vial que hay, caballero. Todos sabemos que uno tiene que salir a la calle con Dios y con fe, porque tú mal miraste y un motorista te llevó. O sea, es algo bastante difícil para personas que venimos de países donde no hay tanto tránsito, ir caminando por la calle y mirando a ver si no te va a llevar un carro o te va a llevar un motorista”.

Acerca del servicio eléctrico y la conectividad, señaló: “Una de las cosas que no me gustan son los apagones sorpresas. Cuando yo vivía en Cuba realmente prácticamente no había luz, y sé que muchos me van a decir: ‘Sí, pero en Cuba siempre se iba la corriente’. Obvio. Si salgo de Cuba, espero que por lo menos aquí yo pueda tener luz. Entonces de momento, así por amor al arte, voy yo a grabar un video, me tumbaron la corriente, y el internet donde yo vivo es pésimo”.

Sobre la seguridad, afirmó: “Creo que la cosa que más me ha afectado desde que llegué aquí al país es la seguridad. Es una de las cosas que menos me gusta. Sé que me van a decir que la mayoría de países de Latinoamérica están igual, y es cierto, y en Cuba también hay momentos inseguros, también asesinan gente y matan gente, pero no al nivel de RD. Ustedes saben muy bien que si uno no anda moca en la calle el motorista te lleva y te desaparece. Y yo, por lo menos, en mi vida he visto una pistola, entonces realmente es algo que no me gusta mucho del país, pero que, bueno, me iré acostumbrando”.

Al cerrar el video, reiteró: “Lo he dicho anteriormente y se los digo desde el respeto, antes de que vayan a empezar a funarme y a decir comentarios despectivos. No estoy criticando el país. Simplemente me siento tan dominicana como ustedes, que las cosas que veo mal y siento que se pueden mejorar se las digo porque al final somos hermanos”.

El video provocó una oleada de reacciones. “Tiene razón, aquí no se respeta nada ni nadie”, escribió una dominicana. “Soy dominicana y estoy totalmente de acuerdo contigo”, comentó otra. Pero también recibió críticas: “Si no te gusta, vete para Cuba”, “Nosotros podemos hablar de nosotros, los extranjeros no”.

Mónica respondió en varios comentarios. “Esto no es una lamentación, es una opinión y también es válida”. A otra usuaria que la acusó de quejarse sin actuar, le dijo: “Una golondrina no compone verano y lo sabes, y por eso también saliste”. Y defendió su derecho a expresarse: “Yo sé lo que vio porque soy de ahí, nací y me crié y viví toda la escasez, el hambre y demás. Pero no por eso se puede tapar el sol con un dedo y yo solo expreso un criterio en un país donde SÍ hay libertad”.

En días recientes, Mónica compartió también cómo emigró a República Dominicana tras graduarse de Medicina en Cuba. “Mi papá no tenía las condiciones económicas para hacerme un proceso de salida del país, así que tuvimos que buscar otras alternativas”. Según relató, inicialmente iba a viajar como mula, pero decidió quedarse en el país y solicitó una visa con derecho a residencia, gestionada por su padre. “Gracias a Dios y a todas las personas que pusieron su granito de arena, me aprobaron”.

Su testimonio se suma a otros relatos de cubanos que han emigrado a República Dominicana y comparten sus experiencias a través de redes sociales. En abril pasado, el usuario @kristiano_beats publicó un video en el que afirmaba sentirse como en casa en un barrio dominicano. “Tú estás en Cuba, es lo mismo que en Cuba, el mismo barrio, lo mismo todo”, dijo. También elogió la variedad en los colmados y la calidez de la gente, aunque confesó que no logra acostumbrarse a las habichuelas con dulce.

En enero, la cubana Eliza expresó su sorpresa ante la abundancia en los supermercados, la velocidad del internet y el transporte moderno. “Aquí los videos se suben como un cohete”, dijo en su TikTok.

Otro testimonio fue el de Claudia Jauregui, quien agradeció públicamente la acogida que ha recibido en el país. “Ya como mangú, mofongo, y sé decir ‘qué lo es que, esa vaina, dame un chin’”, contó con humor.

Al final de su video, Mónica dejó abierta la conversación con una pregunta: “Déjame saber en comentarios, si tú eres dominicano o si eres extranjero y vives aquí, qué otra cosa no te gusta mucho de RD y crees que podríamos mejorar”.