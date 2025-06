Cubanos se quejan de los horarios de vuelos Habana-Camagüey de Cubana de Aviación

Vídeos relacionados:

Cubanos se quejaron de los nuevos horarios de los vuelos Habana-Camagüey de Cubana de Aviación que entrarán en vigor a partir de julio.

Esto luego de que la aerolínea estatal informara que a partir de julio las operaciones Habana-Camagüey-Habana, comenzarán a realizarse cada miércoles y domingo con horarios de salida en la capital de 9:15 pm y en la provincia agramontina a las 11:35 pm.

El post de Cubana se ha inundado de decenas de comentarios de usuarios que protestan por la inconveniencia de los horarios en un país donde el transporte y la electricidad escasean.

“El horario no es factible para nadie, no todos tenemos transporte particular para trasladarnos hasta el aeropuerto y bien lejos que quedan y si con los otros horarios los particulares cobraban un ojo de la cara ahora van a cobrar hasta la nocturnidad y la peligrosidad”, dijo un internauta.

Otro se preguntó si acaso los operadores estatales “¿no han analizado que los horarios no favorecen a la población?”.

“Tengan en cuenta que los aeropuertos están ubicados lejos de la ciudad. ¿Han pensado en las personas que viajan con niños, en ancianos, en personas en situación de discapacidad?”, dijo.

En medio de una profunda crisis operativa que mantiene a la flota aérea nacional reducida a su mínima expresión, Cubana de Aviación ha anunciado en los último meses ajustes en sus rutas nacionales.

El reacomodo de frecuencias ha sido acompañado por una serie de restricciones logísticas que afectan al pasajero, incluyendo limitaciones en el equipaje.

En febrero, la aerolínea informó que solo se permite una pieza de mano de hasta 5 kg y una pieza facturada de hasta 23 kg. Cualquier equipaje adicional se considera exceso y está sujeto a disponibilidad de la aeronave y cobros adicionales.

Cubana de Aviación solo cuenta con dos aviones operativos en todo el país, según confirmó en enero Joel Archer Santos, presidente de la Corporación de Aviación de Cuba (Cacsa).

Archer Santos atribuyó la situación al embargo estadounidense, alegando que las piezas necesarias para mantener en operación los aviones se fabrican en el extranjero y hay que esperar largos períodos para su llegada.

La falta de conectividad aérea nacional se hace especialmente notoria en provincias como Guantánamo y Manzanillo, donde aún no se ha restablecido el servicio aéreo.

