ICEBlock, la app de iPhone que alerta a los usuarios sobre presencia cercana de agentes de ICE

En medio de una creciente tensión migratoria en Estados Unidos, una aplicación móvil ha irrumpido con fuerza en la escena pública y política: ICEBlock, una herramienta que permite a los usuarios reportar en tiempo real la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Diseñada con el objetivo de proteger a las comunidades migrantes, ICEBlock se encuentra en el epicentro de un debate que combina derechos civiles, vigilancia estatal, seguridad pública y resistencia digital.

Una app para proteger y alertar

Lanzada en abril de 2025, ICEBlock está disponible para iPhone de forma gratuita y en 14 idiomas, incluido el español. Su funcionalidad es sencilla pero poderosa: con tan solo dos toques en la pantalla, un usuario puede reportar un avistamiento de agentes de ICE, especificar el tipo de actividad detectada y compartir su ubicación.

Los reportes se eliminan automáticamente tras cuatro horas para asegurar la actualización constante de la información.

Además, la aplicación limita las alertas a un reporte cada cinco minutos por usuario en un radio determinado, para evitar abusos o spam.

El lema de la app es directo: "Si ves algo, haz click a algo", una reformulación del conocido eslogan neoyorquino “If you see something, say something”.

ICEBlock busca ofrecer a las comunidades migrantes una herramienta inmediata para evitar encuentros no deseados con las autoridades migratorias, encuentros que pueden tener consecuencias devastadoras como detenciones, deportaciones o la separación de familias.

¿Quién está detrás de ICEBlock?

Detrás de ICEBlock está Joshua Aaron, un músico y desarrollador autodidacta que se inspiró en su entorno y su historia familiar como judío para crear una plataforma que, según afirma, ayuda a “evitar encuentros traumáticos con agentes migratorios”.

Aaron ha declarado que su motivación fue “hacer algo para luchar” contra lo que considera prácticas opresivas de la actual administración, comparándolas incluso con experiencias históricas de persecución.

Desde su lanzamiento, la app ha acumulado más de 30,000 descargas y ha escalado posiciones en la App Store, llegando al puesto 32 en la categoría de redes sociales.

Su éxito se ha visto impulsado por el aumento de las redadas migratorias y las protestas en ciudades como Los Ángeles y Nueva York.

Reacción institucional: Entre condenas y advertencias

La irrupción de ICEBlock no ha pasado desapercibida para las autoridades. La reacción ha sido rápida y contundente.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, condenó este martes desde Alligator Alcatraz que la cadena CNN haya dado a conocer la aplicación y que le esté dando publicidad.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, condenó la aplicación.

“Nuestros agentes de ICE están viendo un aumento del 500 % en las agresiones contra ellos... No ataquen a nuestros agentes de ICE. Es repugnante. Está mal y es antiestadounidense”, afirmó.

Por su parte, el director interino de ICE, Todd Lyons, fue más directo aún, calificando la app de “repugnante” y acusando a sus desarrolladores de “poner en la mira a los agentes del orden federal” y de “incitar a la violencia”.

Estas declaraciones fueron respaldadas por la fiscal general Pam Bondi, quien, en el programa “Hannity”, de Fox News, advirtió a Aaron que “tenga cuidado” y afirmó que el Departamento de Justicia lo está “observando”.

"Está enviando un mensaje a los delincuentes donde se encuentran nuestros agentes federales. Y no puede hacerlo. Lo estamos vigilando, lo estamos vigilando a él, y más le vale tener cuidado, porque eso no es una expresión protegida. Eso está amenazando la vida de nuestros agentes del orden en todo el país", advirtió Bondi.

ICEBlock incluye una exención de responsabilidad donde se advierte: “Esta aplicación se utiliza únicamente con fines informativos y de notificación. No debe utilizarse para incitar a la violencia ni interferir con la aplicación de la ley”.

Se trata de una aclaración que no ha sido suficiente para frenar las críticas desde la Casa Blanca y agencias federales.

Resistencia digital en tiempos de redadas

ICEBlock no es una excepción. Es parte de un fenómeno más amplio de aplicaciones y plataformas digitales desarrolladas por y para comunidades migrantes.

Frente al endurecimiento de las políticas migratorias en los últimos meses, estas herramientas se han multiplicado.

En Los Ángeles, la plataforma People Over Papers permite reportes detallados, con fotos y videos, de actividad migratoria.

Su fundadora, Celeste, explicó a LAist que el sitio duplicó su tráfico en días recientes y que cuentan con un equipo de verificación de voluntarios que filtra reportes falsos o erróneos. En junio, pasaron de 6.1 a 7.1 millones de usuarios únicos en un solo fin de semana.

En Nueva York, la organización Islip Forward lanzó una app que ofrece alertas geolocalizadas en tiempo real.

Según su fundador, Ahmad Pérez, la prioridad es brindar “10 a 15 minutos de aviso previo” para que las familias puedan tomar decisiones inmediatas sobre su seguridad.

Desde enero, la aplicación ha registrado más de 60,000 usos.

Comunidades organizadas: Más allá de las apps

Además del componente tecnológico, se ha generado un ecosistema de apoyo y organización comunitaria.

Redes como la Boyle Heights Immigrant Rights Network, la Southern California Rapid Response Network y Unión del Barrio organizan patrullajes, talleres de prevención y líneas directas para responder a redadas.

Se enfocan también en la protección emocional de los menores y la preparación legal de los hogares.

Otras organizaciones, como CHIRLA y Legalization For All, proveen guías para documentar de forma segura las redadas sin poner en riesgo a quienes reportan.

Estas redes funcionan como escudos comunitarios ante la vigilancia y las operaciones migratorias.

Dilemas legales y éticos: Entre el derecho a la información y la seguridad pública

Estas herramientas no están exentas de desafíos ni cuestionamientos. Desde un punto de vista legal, operan en una zona gris.

ICE no ha mostrado interés en dialogar con los desarrolladores, y los reportes de falsas alarmas o desinformación son una preocupación constante.

Las plataformas deben balancear entre alertar sin crear pánico, y verificar sin ralentizar su funcionamiento.

Desde la otra orilla, las autoridades denuncian que estas apps comprometen operativos federales y ponen en riesgo a los agentes.

Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que ICEBlock y similares son mecanismos de protección legítima en un entorno que consideran hostil e incluso ilegal en sus prácticas.

"En los últimos años, ICE ha enfrentado críticas por presuntos abusos de derechos civiles e incumplimiento de los principios constitucionales y el debido proceso, por lo que es crucial que las comunidades se mantengan informadas sobre sus operaciones", se lee en el sitio web de ICEBlock.

La polémica en torno a ICEBlock es un microcosmos del debate nacional sobre inmigración, derechos civiles y el papel de la tecnología en la resistencia social.

A medida que ICE incorpora inteligencia artificial, reconocimiento facial y biometría, también las comunidades encuentran en los smartphones un terreno para protegerse, informarse y organizarse.

