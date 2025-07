Familia lucha contra la deportación de cubano que lleva 7 años en EE.UU.: “Este es su hogar, no Cuba”

Vídeos relacionados:

Alexandria Dowell llegó al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Aurora, en Colorado, para visitar a su esposo, el cubano Ariel Cruz Penton. En lugar de verlo, recibió una respuesta desconcertante: "Tu esposo no está". Nadie pudo decirle dónde se encontraba.

Cruz Penton fue detenido el 10 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras trabajaba en un empleo secundario. Desde entonces, su situación ha sido incierta, dijo su esposa a CBS News.

Tres autos sin identificación lo interceptaron y lo esposaron, sin presentar una orden ni dar explicaciones. "Todo ese operativo... para un solo hombre. Un hombre sin antecedentes. Un hombre que nunca ha representado una amenaza para nadie", denunció su esposa en un mensaje publicado en GoFundMe.

La familia denuncia que ICE lo obligó a firmar documentos sin contar con representación legal adecuada, lo que impidió su acceso a libertad condicional y asilo político, pese a haber superado una entrevista de temor creíble tras solicitar refugio en la frontera.

“Firmó sin saber lo que era. No tenía abogado, y eso cambió todo”, afirmó Dowell, ciudadana estadounidense, quien ha luchado junto a su esposo durante los últimos cuatro años para detener su deportación.

La pareja tramitó el formulario I-130 para solicitar la residencia de Cruz Penton por matrimonio, además de pedir la reapertura de su caso migratorio. Sin embargo, un juez denegó la solicitud de libertad condicional. La familia ha apelado la decisión y continúa en batalla legal con el apoyo de sus abogados.

Durante una visita con su hija de dos años, Alexandria no pudo abrazar a su esposo. Solo pudo verlo tras un grueso cristal y hablar con él por teléfono. “Presioné mi mano contra el vidrio frío, mirando al hombre que amo al otro lado... y no había nada que pudiera hacer para traerlo de vuelta”, escribió.

Ariel se encuentra detenido junto a otras cuatro personas, con acceso limitado a llamadas y sin información clara sobre su caso. Ni siquiera pudo comunicarse con su familia durante el Día del Padre. Su auto sigue estacionado frente a la casa, y su hija corre hacia la ventana cada vez que lo ve, pensando que su papá ha regresado del trabajo.

El viernes pasado, luego de una larga espera en la sala de visitas, Dowell fue informada de que su esposo ya no estaba en el centro de detención de Aurora.

"Se me encogió el corazón... pensé: '¿A dónde se lo llevan?'", recordó entre lágrimas. Luego, a las 3:30 p.m. supieron que había sido trasladado a El Paso, Texas, y que podría ser deportado en cualquier momento.

Lo más alarmante es que, según la esposa, los oficiales intentaron que Cruz Penton firmara una orden de deportación a México, país del que no es originario. “No importa si haces todo bien... está en manos de quien lea tu caso”, dijo Dowell.

La familia, compuesta por Dowell, su hija y Cruz Penton, sostiene que han hecho todo lo correcto: son propietarios de vivienda, pagan impuestos y él no tiene antecedentes penales. “Este es su hogar. No es Cuba, no es México. Es aquí, con nosotros”, expresó ella.

Mientras continúa la batalla legal, han lanzado una campaña en GoFundMe, que ya ha recaudado más de 11,000 dólares de los 20,000 dólares que necesitan para cubrir los gastos legales y de manutención mientras luchan por frenar la deportación.

